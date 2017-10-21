В усольском поселке Железнодорожный строят новый Дом культуры

Источник: Вести Иркутск

За этой долгожданной стройкой следит весь поселок Железнодорожный — от мала до велика. ДК здесь нет уже 27 лет. Сгорел в 1990-м. Ну, а новый начали строить только сейчас.

Для населенного пункта в три тысячи человек отсутствие очага культуры стало настоящей проблемой. Кружки — только в школе и техникуме. Собраться на общие праздники — только на поселковой площади.

— Конечно, много обращений было у нас по поводу того, что нет у нас клуба. Детям негде заниматься. Конечно, было очень плохо без клуба, — говорит жительница посёлка Железнодорожный Татьяна Мартынова.

Начало строительства ДК на 250 мест здесь восприняли с воодушевлением. Подспорьем стала программа «Устойчивое развитие сельских территорий».

— Администрацией Усольского района была разработана проектно-сметная документация, было получено положительное заключение по проектно-сметной стоимости, после чего была возможность вступить в госпрограмму. Стоимость строительства составляет 71 миллион рублей, — говорит начальник управления ЖКХ администрации Усольского района Алексей Писарев.

Здесь будут большие зрительный и спортивный залы с новейшим оборудованием, репетиционные помещения и даже спецлифт для маломобильных посетителей. В новом ДК станут работать десять коллективов — театральные, хореографические, вокальные.

— Люди довольны. Мне каждый день, как к главе, и при встрече, и по телефону спрашивают, как дела. И они сами видят, что вот он, наяву, — говорит глава МО Железнодорожный Владимир Кузнецов.