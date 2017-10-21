В усольском поселке Железнодорожный строят новый Дом культуры
«Дом для культуры». Окончания его строительства ждет весь поселок Железнодорожный. Когда отпразднуют новоселье?
«Дом для культуры». Окончания его строительства ждет весь поселок Железнодорожный. Когда отпразднуют новоселье?
За этой долгожданной стройкой следит весь поселок Железнодорожный — от мала до велика. ДК здесь нет уже 27 лет. Сгорел в 1990-м. Ну, а новый начали строить только сейчас.
Для населенного пункта в три тысячи человек отсутствие очага культуры стало настоящей проблемой. Кружки — только в школе и техникуме. Собраться на общие праздники — только на поселковой площади.
— Конечно, много обращений было у нас по поводу того, что нет у нас клуба. Детям негде заниматься. Конечно, было очень плохо без клуба, — говорит жительница посёлка Железнодорожный Татьяна Мартынова.
Начало строительства ДК на 250 мест здесь восприняли с воодушевлением. Подспорьем стала программа «Устойчивое развитие сельских территорий».
— Администрацией Усольского района была разработана
Здесь будут большие зрительный и спортивный залы с новейшим оборудованием, репетиционные помещения и даже спецлифт для маломобильных посетителей. В новом ДК станут работать десять коллективов — театральные, хореографические, вокальные.
— Люди довольны. Мне каждый день, как к главе, и при встрече, и по телефону спрашивают, как дела. И они сами видят, что вот он, наяву, — говорит глава МО Железнодорожный Владимир Кузнецов.
Новоселье в Железнодорожном планируют отпраздновать к концу года.