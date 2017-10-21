Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:46 (мск), источник: Вести Иркутск

В усольском поселке Железнодорожный строят новый Дом культуры

«Дом для культуры». Окончания его строительства ждет весь поселок Железнодорожный. Когда отпразднуют новоселье?

Источник: Вести Иркутск

За этой долгожданной стройкой следит весь поселок Железнодорожный — от мала до велика. ДК здесь нет уже 27 лет. Сгорел в 1990-м. Ну, а новый начали строить только сейчас.

Для населенного пункта в три тысячи человек отсутствие очага культуры стало настоящей проблемой. Кружки — только в школе и техникуме. Собраться на общие праздники — только на поселковой площади.

— Конечно, много обращений было у нас по поводу того, что нет у нас клуба. Детям негде заниматься. Конечно, было очень плохо без клуба, — говорит жительница посёлка Железнодорожный Татьяна Мартынова.

Начало строительства ДК на 250 мест здесь восприняли с воодушевлением. Подспорьем стала программа «Устойчивое развитие сельских территорий».

— Администрацией Усольского района была разработана проектно-сметная документация, было получено положительное заключение по проектно-сметной стоимости, после чего была возможность вступить в госпрограмму. Стоимость строительства составляет 71 миллион рублей, — говорит начальник управления ЖКХ администрации Усольского района Алексей Писарев.

Здесь будут большие зрительный и спортивный залы с новейшим оборудованием, репетиционные помещения и даже спецлифт для маломобильных посетителей. В новом ДК станут работать десять коллективов — театральные, хореографические, вокальные.

— Люди довольны. Мне каждый день, как к главе, и при встрече, и по телефону спрашивают, как дела. И они сами видят, что вот он, наяву, — говорит глава МО Железнодорожный Владимир Кузнецов.

Новоселье в Железнодорожном планируют отпраздновать к концу года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Овечкин установил рекорд НХЛ
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь