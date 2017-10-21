Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тысяч
В 1995 году этот рисунок ушел с молотка за $100.
В 1995 году этот рисунок ушел с молотка за $100.
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU — Эскиз
В аукционном доме Juliens Auctions сообщили, что рисунок черным маркером, изображающий один из самых известных небоскребов
Представители Juliens Auctions сообщили, что рисунок Трампа был продан за $100 на первом аукционе. В этот раз, отмечают организаторы, они ожидали продать его за $12 тыс. Имя покупателя неизвестно.
В аукционном доме отметили, что часть выручки от продажи будет пожертвована