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09:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение транспорта по улице Трилиссера в Иркутске перекрыли на несколько дней

На данном участке проводятся работы на водопроводных сетях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Движение автотранспорта по улице Трилиссера (от пересечения с улицей Красноказачья до Омулевского) ограничат по 23 октября. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в мэрии Иркутска.

С 23 до 24 октября будет закрыто движения транспорта на участке по улицы Зверева (от улицы Красноярской до Красноказачьей). В это время будут проводится аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях.

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