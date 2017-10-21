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08:07 (мск), источник: 365info.kz

21 октября в Казахстане будет дождливо и ветрено

На большей части территории Казахстана 21 октября с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юго-востоке ожидается погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: 365info.kz

Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, сообщает РГП «Казгидромет».

В Карагандинской и Костанайской областях ожидаются местами усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед.

В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром — туман.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 25 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, ночью Актюбинской областях ожидается местами туман.

В Алматинской, утром и днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

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