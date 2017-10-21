21 октября в Казахстане будет дождливо и ветрено
На большей части территории Казахстана 21 октября с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на
На большей части территории Казахстана 21 октября с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на
Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, гололед, сообщает РГП «Казгидромет».
В Карагандинской и Костанайской областях ожидаются местами усиление ветра 15−20 м/с, туман, гололед.
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В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 25 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской, ночью Актюбинской областях ожидается местами туман.
В Алматинской, утром и днем в