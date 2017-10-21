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07:44 (мск), источник: Kazinform

Топ-3 популярных туристических мест в Южном Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Самые посещаемые туристами места в Южно-Казахстанской области — город Туркестан, курорт «Сарыагаш» и Сайрам-Угамский национальный природный парк. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель туристско-информационного центра «Ontustik Tourism Center» Олжас Шынтаев.

«В Южный Казахстан, в основном, приезжают для туров по “Шелковому пути”. Это древние города Туркестан, Сауран, Отырар и Сайрам (Испиджаб). Затем идут экологические маршруты. Много россиян едет к нам для занятий спортивным туризмом. И все потому, что в наших горах высокая сезонность. Третье — это лечебно-оздоровительный туризм. По этому направлению самый популярный курорт “Сарыагаш”, который целый год находится на полной загрузке. Туда чаще приезжают казахстанцы и жители стран СНГ», — сказал Шынтаев.

По официальной статистике, ЮКО с начала года посетили 128 тысяч туристов. Однако специалисты советуют не опираться на официальные цифры. По словам Шынтаева, кроме зарегистрированных туристов есть и так называемые back-packers, то есть путешественники-любители: «Туристы это те, которые покупают ваучер, тур путевку и так далее. А путешественники могут выбрать любой удобный для себя транспорт и, допустим, напрямую едут в Туркестан. Таких много».

Если раньше можно было дать точную образную характеристику южно-казахстанского туриста, то с проведением выставки «Expo-2017» география посетителей региона значительно расширилась, и теперь на юг Казахстана едут со всех точек мира.

«Французы, итальянцы, большие группы японцев, южнокорейцев приезжает. Причем они путешествуют группами. Россияне чаще приезжают в индивидуальном порядке. В последнее время активизировался Узбекистан. Им интересна история, интересен Туркестан», — отметил глава «Ontustik Tourism Center».

Из преимуществ туризма в ЮКО не только погружение в историю и лечение, но и доступность цен.

«В сравнении допустим с тем же Ташкентом, у нас пятизвездочные отели дешевле в 2- 2,5 раза. Причем и по стандартам, и по сервису они опережают ближайшие к нам ташкентские», — заключил Шынтаев.

Отметим, специалисты туристского центра разработали маршруты по всем районам и городам области.

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