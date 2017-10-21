Топ-3 популярных туристических мест в Южном Казахстане
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Самые посещаемые туристами места в
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Самые посещаемые туристами места в
«В Южный Казахстан, в основном, приезжают для туров по “Шелковому пути”. Это древние города Туркестан, Сауран, Отырар и Сайрам (Испиджаб). Затем идут экологические маршруты. Много россиян едет к нам для занятий спортивным туризмом. И все потому, что в наших горах высокая сезонность. Третье — это
По официальной статистике, ЮКО с начала года посетили 128 тысяч туристов. Однако специалисты советуют не опираться на официальные цифры. По словам Шынтаева, кроме зарегистрированных туристов есть и так называемые
Если раньше можно было дать точную образную характеристику
«Французы, итальянцы, большие группы японцев, южнокорейцев приезжает. Причем они путешествуют группами. Россияне чаще приезжают в индивидуальном порядке. В последнее время активизировался Узбекистан. Им интересна история, интересен Туркестан», — отметил глава «Ontustik Tourism Center».
Из преимуществ туризма в ЮКО не только погружение в историю и лечение, но и доступность цен.
«В сравнении допустим с тем же Ташкентом, у нас пятизвездочные отели дешевле в 2- 2,5 раза. Причем и по стандартам, и по сервису они опережают ближайшие к нам ташкентские», — заключил Шынтаев.
Отметим, специалисты туристского центра разработали маршруты по всем районам и городам области.