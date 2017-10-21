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09:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В День рождения Хабаровского края на свет появилось 47 медалистов

По сравнению с другими памятными датами именно в день края наблюдается наибольшее число новорожденных.

Источник: Reuters

Вчера, 20 октября, в день рождения Хабаровского края, в регионе родилось 47 детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Все они получат памятные медали «Рожденному в день образования Хабаровского края».

24 новорожденных зарегистрировано в Хабаровске, 11 в Комсомольске-на-Амуре, четверо — в Николаевском районе, двое в Бикинском, по одному в районах имени Лазо и Солнечном. В том числе родилось две двойни — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Всем им будет вручена памятная медаль «Рожденному в день образования Хабаровского края». Такое решение в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России принял губернатор края Вячеслав Шпорт в целях поддержания престижа семьи и материнства.

Как ранее сообщало агентство, памятный знак выполнен из металла. На лицевой стороне изображен герб края, на оборотной — аист, несущий в клюве малыша. Начиная с этого года, медаль вместе со свидетельством о рождении будет вручаться всем детям, рожденным в регионе 20 октября.

Как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, согласно статистике последних 10 лет по сравнению с другими памятными датами именно в день края наблюдается наибольшее число новорожденных — 44−58 малышей.

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