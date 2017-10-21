В Гродно проходит международный фестиваль органной музыки

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Необычный праздник музыки Органы Европы звучат в Гродно город принимает уже в четвертый раз. Некоторые исполнители не впервые порадуют гродненского слушателя, есть и новые имена. На этот раз музыканты привезли оригинальные программы, включив в свои концерты в основном музыку барокко.

Директор Гродненского государственного музыкального колледжа Алексей Солодухин назвал это событие знаковым для культурной жизни:

— Для нас очень почетно принимать органистов, которых знает весь мир, а для гродненцев — это уникальная возможность получить истинное наслаждение от их концертов. Проведение фестиваля подобного уровня стало возможным благодаря тому, что колледж на средства, выделенные облисполкомом, приобрел электронный инструмент, в памяти которого записано звучание разных органов Европы.