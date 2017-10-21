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08:12 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гродно проходит международный фестиваль органной музыки

В Гродно проходит международный фестиваль органной музыки. Шесть четвергов подряд в музыкальном колледже будут давать концерты ведущие органисты из Японии, Германии, Италии, Польши и России.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Необычный праздник музыки Органы Европы звучат в Гродно город принимает уже в четвертый раз. Некоторые исполнители не впервые порадуют гродненского слушателя, есть и новые имена. На этот раз музыканты привезли оригинальные программы, включив в свои концерты в основном музыку барокко.

Директор Гродненского государственного музыкального колледжа Алексей Солодухин назвал это событие знаковым для культурной жизни:

— Для нас очень почетно принимать органистов, которых знает весь мир, а для гродненцев — это уникальная возможность получить истинное наслаждение от их концертов. Проведение фестиваля подобного уровня стало возможным благодаря тому, что колледж на средства, выделенные облисполкомом, приобрел электронный инструмент, в памяти которого записано звучание разных органов Европы.

Открыла праздник музыки уже знакомая гродненскому зрителю органистка из Японии Хироко Иноуэ. А завершится он 23 ноября концертом Иоганнеса Гефферта из Германии, которого называют наставником многие молодые органисты мира.

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