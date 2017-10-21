Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Юбилей Эминема
09:53 (мск), источник: Моя Планета

Отправившая письмо в бутылке женщина получила ответ спустя 29 лет

«Привет! Меня зовут Миранда Доун Мосс, мне восемь лет. Я учусь в третьем классе. Если вы получите это письмо, пожалуйста, отправьте его по адресу …» — такую записку жительница американского штата Южная Каролина запечатала в бутылку и пустила в Атлантический океан в 1988 году.

Спустя 29 лет Миранда, ныне носящая фамилию Чавес, опубликовала фотографию этой записки — измятой, с подтеками, но вполне читаемой, в своем Facebook.

«Только что произошла самая удивительная вещь! Я получила сообщение от Линды Шауз Хамфрис, нашедшей письмо в бутылке, которую я бросила в океан на пляже Эдисто 26 сентября 1988 года. Мне было 8 лет! Она нашла его на острове Сапело, штат Джорджия, и отправила мне! Так круто!», — написала Миранда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сама отправительница говорит, что давным-давно забыла о письме. Она считала, что послание поглотило ураганом «Хьюго» менее чем через год после того, как она бросила бутылку в волны.

Однако три десятка лет спустя письмо к берегу прибило другим ураганом — «Ирмой».

Хамфрис и ее муж Дэвид нашли письмо всего в 90 милях от побережья.

Супруги сумели найти отправительницу несмотря на то, что та сменила фамилию, а указанного ею адреса больше не существует. Благодаря этому сама Чавес не только обрела новых друзей в лице Хамфрисов, но и восстановила связи с бывшими одноклассниками, передает UPI.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученые узнали природу боязни пауков и змей
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Овечкин установил рекорд НХЛ
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Трампа обвинили в намерении скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь