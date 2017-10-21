Отправившая письмо в бутылке женщина получила ответ спустя 29 лет

Спустя 29 лет Миранда, ныне носящая фамилию Чавес, опубликовала фотографию этой записки — измятой, с подтеками, но вполне читаемой, в своем Facebook.

«Только что произошла самая удивительная вещь! Я получила сообщение от Линды Шауз Хамфрис, нашедшей письмо в бутылке, которую я бросила в океан на пляже Эдисто 26 сентября 1988 года. Мне было 8 лет! Она нашла его на острове Сапело, штат Джорджия, и отправила мне! Так круто!», — написала Миранда.

Сама отправительница говорит, что давным-давно забыла о письме. Она считала, что послание поглотило ураганом «Хьюго» менее чем через год после того, как она бросила бутылку в волны.

Однако три десятка лет спустя письмо к берегу прибило другим ураганом — «Ирмой».

Хамфрис и ее муж Дэвид нашли письмо всего в 90 милях от побережья.