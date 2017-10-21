Стоимость проезда в красноярских маршрутках пока не изменится
Стоимость проезда в маршрутках Красноярска останется прежней. Об этом на
Стоимость проезда в маршрутках Красноярска останется прежней. Об этом на
По словам чиновника, в 3-летней программе по развитию городского транспорта в Красноярске повышение стоимости проезда не предусматривается. Тем самым глава департамента подтвердил решение краевого Минтранса оставить цену на уровне 22 рублей.
Напомним, в начале октября красноярские перевозчики попросили увеличить стоимость проезда в маршрутках