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09:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стоимость проезда в красноярских маршрутках пока не изменится

Стоимость проезда в маршрутках Красноярска останется прежней. Об этом на пресс-конференции по ходу капремонта сообщил глава департамента транспорта городской администрации Игорь Ким.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

По словам чиновника, в 3-летней программе по развитию городского транспорта в Красноярске повышение стоимости проезда не предусматривается. Тем самым глава департамента подтвердил решение краевого Минтранса оставить цену на уровне 22 рублей.

Напомним, в начале октября красноярские перевозчики попросили увеличить стоимость проезда в маршрутках из-за повышения расходов на электроэнергию и топливо. Министерство транспорта на данное предложение ответило отказом.

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Стоимость проезда в красноярских маршрутках пока не изменится
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