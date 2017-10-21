Челябинец стал лучшим на чемпионате мира по рабочим профессиям Ворлдскиллс
Челябинец Константин Ларин получил звание лучшего представителя страны на чемпионате мира по рабочим профессиям «Ворлдскиллс-2017», сообщают в
Челябинец Константин Ларин получил звание лучшего представителя страны на чемпионате мира по рабочим профессиям «Ворлдскиллс-2017», сообщают в
В этом году Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса», «веб-разработка», «ювелирное дело», «холодильная техника и системы кондиционирования», «сетевое и системное администрирование», «экспедирование грузов».
В числе «золотых» медалистов участник из Челябинска — Константин Ларин, выпускник
Отметим, что в чемпионате приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего были представлены 52 специальности.