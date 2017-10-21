Челябинец стал лучшим на чемпионате мира по рабочим профессиям Ворлдскиллс

В этом году Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса», «веб-разработка», «ювелирное дело», «холодильная техника и системы кондиционирования», «сетевое и системное администрирование», «экспедирование грузов».

В числе «золотых» медалистов участник из Челябинска — Константин Ларин, выпускник Южно-Уральского государственного технического колледжа, получивший высшую награду по «веб-разработке». В числе «серебряных» призеров есть также представитель Челябинской области — студент Русско-британского института управления Умар Нуршинов, выступавший в компетенции «виртуальный мерчендайзинг и витринистика».