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12:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинец стал лучшим на чемпионате мира по рабочим профессиям Ворлдскиллс

Челябинец Константин Ларин получил звание лучшего представителя страны на чемпионате мира по рабочим профессиям «Ворлдскиллс-2017», сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

В этом году Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям «ИТ-решения для бизнеса», «веб-разработка», «ювелирное дело», «холодильная техника и системы кондиционирования», «сетевое и системное администрирование», «экспедирование грузов».

В числе «золотых» медалистов участник из Челябинска — Константин Ларин, выпускник Южно-Уральского государственного технического колледжа, получивший высшую награду по «веб-разработке». В числе «серебряных» призеров есть также представитель Челябинской области — студент Русско-британского института управления Умар Нуршинов, выступавший в компетенции «виртуальный мерчендайзинг и витринистика».

Отметим, что в чемпионате приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего были представлены 52 специальности.

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