Живущей в лесу женщине сделали документы за счет ЦОНа в Уральске
20 октября Наталье Теокиной работники центра обслуживания населения вручили временное удостоверение личности и прописали в центре адаптации бездомных, передает «Уральская неделя».
20 октября Наталье Теокиной работники центра обслуживания населения вручили временное удостоверение личности и прописали в центре адаптации бездомных, передает «Уральская неделя».
По словам руководителя отдела № 1 ЦОНА Уральска Луизы Кусаиновой, в октябре каждого года они приезжают в цент адаптации бездомных в рамках программы «Октябрь — месяц благотворительности».
«Обычно мы привозим одежду. В этот раз мы познакомились с Натальей Теокиной. Совместно с руководством центра адаптации мы решили помочь Наталье оформить документы. Все расходы, в том числе и штраф, мы взяли на себя», — сообщила Кусаинова.
Штраф Наталье был выписан работниками полиции, так как женщина долгое время жила без документов.
Сама Наталья утверждает, что документы ей нужны только для того, чтобы уехать к дочери в Россию.
«Вот получу удостоверение и сразу к дочери в Новотроицк уеду. А там уже оформлю пенсию. Здесь я жить не останусь», — говорит Наталья Теокина.
То, что дочь Натальи живёт в Уральске, женщина признавать отказывается.