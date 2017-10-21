Живущей в лесу женщине сделали документы за счет ЦОНа в Уральске

Источник: Newtimes.kz

По словам руководителя отдела № 1 ЦОНА Уральска Луизы Кусаиновой, в октябре каждого года они приезжают в цент адаптации бездомных в рамках программы «Октябрь — месяц благотворительности».

«Обычно мы привозим одежду. В этот раз мы познакомились с Натальей Теокиной. Совместно с руководством центра адаптации мы решили помочь Наталье оформить документы. Все расходы, в том числе и штраф, мы взяли на себя», — сообщила Кусаинова.

Штраф Наталье был выписан работниками полиции, так как женщина долгое время жила без документов.

Сама Наталья утверждает, что документы ей нужны только для того, чтобы уехать к дочери в Россию.

«Вот получу удостоверение и сразу к дочери в Новотроицк уеду. А там уже оформлю пенсию. Здесь я жить не останусь», — говорит Наталья Теокина.