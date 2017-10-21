Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди

Администрация Дональда Трампа намерена помешать публикации полного архива документов об убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, который, согласно закону, должен был рассекречен 26 октября 2017 года, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Закон о 25-летнем запрете на публикацию этих документов был принят Конгрессом в 1992 году при президенте Джордже Буше-старшем.
Тогда специальная комиссия собрала документы в отдельных архив и рекомендовала из соображений национальной безопасности сделать их секретными еще на 25 лет.
Однако в этот архив попали также сотни страниц документов относящихся ко времени работы комиссии, к 1990-м годам. По словам источника издания, в Белом доме считают, что они содержат информацию, публикация которой может все еще навредить национальной безопасности. В них описаны разведывательные операции, которые происходили сравнительно недавно и Трамп может отказаться рассекретить эти документы.
Издание не уточняет, о каком объеме данных может идти речь, говоря только о сотнях страниц документов.
Подавляющее большинство находящихся в архиве данных были созданы в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века и они, вероятно, будут впервые опубликованы в полном объеме.
В Белом доме изданию заявили, что постараются сделать все для того, чтобы опубликовать максимальный объем данных.
Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас, выстрелами из снайперской винтовки. В тот же день от полученных ранений он скончался, специальная комиссия, расследовавшия убийство президента, пришла к выводу, что Кеннеди стал жертвой стрелка-одиночки Ли Харви Освальда. Суда над ним не было, поскольку Освальд был убит через два дня после гибели Кеннеди: во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.
В июле 2017 года Национальный архив США уже опубликовал 3,8 тыс. документов ФБР и ЦРУ, имеющих отношение к убийству Кеннеди. Среди них оказались 17 аудиофайлов интервью агента КГБ Юрия Носенко, который бежал в США в январе 1964 года. Интервью с ним были записаны в январе, феврале и июле 1964 года, он утверждал, что как агент КГБ вел дело Ли Харви Освальда, когда тот проживал в СССР.