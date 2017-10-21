Трампа обвинили в намерении скрыть часть документов об убийстве Кеннеди

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Администрация Дональда Трампа намерена помешать публикации полного архива документов об убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, который, согласно закону, должен был рассекречен 26 октября 2017 года, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Закон о 25-летнем запрете на публикацию этих документов был принят Конгрессом в 1992 году при президенте Джорд​же Буше-старшем.

Тогда специальная комиссия собрала документы в отдельных архив и рекомендовала из соображений национальной безопасности сделать их секретными еще на 25 лет.

Однако в этот архив попали также сотни страниц документов относящихся ко времени работы комиссии, к 1990-м годам. По словам источника издания, в Белом доме считают, что они содержат информацию, публикация которой может все еще навредить национальной безопасности. В них описаны разведывательные операции, которые происходили сравнительно недавно и Трамп может отказаться рассекретить эти документы.

Издание не уточняет, о каком объеме данных может идти речь, говоря только о сотнях страниц документов.

Подавляющее большинство находящихся в архиве данных были созданы в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века и они, вероятно, будут впервые опубликованы в полном объеме.

В Белом доме изданию заявили, что постараются сделать все для того, чтобы опубликовать максимальный объем данных.

Джон Фицджеральд Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас, выстрелами из снайперской винтовки. В тот же день от полученных ранений он скончался, специальная комиссия, расследовавшия убийство президента, пришла к выводу, что Кеннеди стал жертвой стрелка-одиночки Ли Харви Освальда. Суда над ним не было, поскольку Освальд был убит через два дня после гибели Кеннеди: во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.