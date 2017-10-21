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08:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Есть кому и есть зачем: Владивосток спасает свой лучший парк

Дизайнеры и архитекторы, а также просто неравнодушные граждане посетили Нагорный парк и твердо решили его восстановить.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.

Инициатива превратить Нагорный парк во Владивостоке в благоустроенное место отдыха горожан, озвученная президентом группы компаний DNS Дмитрием Алексеевым, приобретает все более понятные очертания. В субботу, 21 октября, по предложению мецената, неравнодушные граждане, заинтересованные в обустройстве этой уникальной площадки, собрались на территории парка, чтобы обсудить дальнейшие шаги, сообщает ИА PrimaMedia. Некоторые оказались здесь впервые и были буквально шокированы как тем, что у города есть такая потрясающая видовая, так и тем, в каком заброшенном состоянии она пребывает.

Справка: Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. В свое время именно от Нагорного парка до Гайдамака планировался еще один фуникулерный маршрут Владивостока. Постановление губернатора № 199 от 21.03.1996 именует это место «Нагорный парк «3-я Рабочая» и относит к землям рекреационного назначения.

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