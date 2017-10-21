Есть кому и есть зачем: Владивосток спасает свой лучший парк

Инициатива превратить Нагорный парк во Владивостоке в благоустроенное место отдыха горожан, озвученная президентом группы компаний DNS Дмитрием Алексеевым, приобретает все более понятные очертания. В субботу, 21 октября, по предложению мецената, неравнодушные граждане, заинтересованные в обустройстве этой уникальной площадки, собрались на территории парка, чтобы обсудить дальнейшие шаги, сообщает ИА PrimaMedia. Некоторые оказались здесь впервые и были буквально шокированы как тем, что у города есть такая потрясающая видовая, так и тем, в каком заброшенном состоянии она пребывает.