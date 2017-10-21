Есть кому и есть зачем: Владивосток спасает свой лучший парк
Дизайнеры и архитекторы, а также просто неравнодушные граждане посетили Нагорный парк и твердо решили его восстановить.
Дизайнеры и архитекторы, а также просто неравнодушные граждане посетили Нагорный парк и твердо решили его восстановить.
Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.
Инициатива превратить Нагорный парк во Владивостоке в благоустроенное место отдыха горожан, озвученная президентом группы компаний DNS Дмитрием Алексеевым, приобретает все более понятные очертания. В субботу, 21 октября, по предложению мецената, неравнодушные граждане, заинтересованные в обустройстве этой уникальной площадки, собрались на территории парка, чтобы обсудить дальнейшие шаги, сообщает ИА PrimaMedia. Некоторые оказались здесь впервые и были буквально шокированы как тем, что у города есть такая потрясающая видовая, так и тем, в каком заброшенном состоянии она пребывает.
Справка: Нагорный парк находится в районе улиц Шилкинская, Тюменская и Тунгусская. В свое время именно от Нагорного парка до Гайдамака планировался еще один фуникулерный маршрут Владивостока. Постановление губернатора № 199 от