Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:52 (мск), источник: Kazinform

Какие болезни привозят казахстанцы из зарубежного отпуска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане в 2017 году зафиксировано 6 завозных случаев инфекционных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

В частности, наши соотечественники заболели лихорадкой Денге, малярией.

«Лихорадкой Денге заболели двое жителей Северо-Казахстанской области (один из Вьетнама — в октябре, другой — из Таиланда в феврале), один житель Восточно-Казахстанской области (прибыл из Индии в мае), и один житель Атырауской области (прибыл из Таиланда в феврале). В марте прибывший из Индии заболел малярией, второй заболевший прибыл из Восточной Африки в июне», — сообщили в Комитете по охране общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в ответ на запрос.

Вместе с тем, как подчеркнули эксперты, учитывая, что лихорадка Денге и малярия не передаются от человека к человеку, больные не представляли опасности для окружающих и не являлись переносчиками заболеваний.

В Комитете сообщили, что в Казахстане расположены 23 карантинных пункта.

«На государственной границе Республики Казахстан осуществляется санитарно-карантинный контроль за пассажирами, экипажами (поездными бригадами), транспортными средствами и грузами, представляющими опасность для здоровья населения, в 23 карантинных пунктах (СКП), в том числе в 15 международных аэропортах, 5 железнодорожных пунктах пропуска, 2 морских портах и на 1 контрольно-пропускном пункте пропуска — АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в СКП проводится санитарно-эпидемиологическое обследование физических лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по инфекционным паразитарным заболеваниям, а также при получении информации от экипажа прибывающего транспортного средства о наличии больного с симптомами или подозрением на инфекционное заболевание.

В случае выявления больного инфекционным заболеванием, Комитетом и его территориальными органами и организациями проводится ряд профилактических мероприятий. В частности, больного изолируют в пункте пропуска до его госпитализации. Также, под наблюдением находятся и лица, находившиеся в непосредственном контакте больным.

Кроме того, проводятся дезинфекционные мероприятия транспортного средства, на борту которого выявлен больной. Свои санитарные стоянки (причалы, площадки, тупики) имеются в Казахстане и для прибывающих транспортных средств, в случае обнаружения на них насекомых-переносчиков, грызунов или павших грызунов. Здесь проводятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

«Лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, проводят также инструктирование пассажиров и представителей туристических фирм, выезжающих в страны, неблагополучные по инфекционным заболеваниям. Информация о заболеваемости особо опасными инфекционными заболеваниями в мире, и мероприятия по их профилактике для выезжающих за рубеж, и/или приезжающих из-за рубежа, регулярно публикуется на сайте Комитета», — отмечают в КООЗ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ирина Хакамада: Вы должны дойти до ручки, чтобы перезагрузиться
Спасшего друга ценой собственной жизни студента посмертно наградили в СКО
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Овечкин установил рекорд НХЛ
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь