Какие болезни привозят казахстанцы из зарубежного отпуска

Источник: РИА "Новости"

В частности, наши соотечественники заболели лихорадкой Денге, малярией.

«Лихорадкой Денге заболели двое жителей Северо-Казахстанской области (один из Вьетнама — в октябре, другой — из Таиланда в феврале), один житель Восточно-Казахстанской области (прибыл из Индии в мае), и один житель Атырауской области (прибыл из Таиланда в феврале). В марте прибывший из Индии заболел малярией, второй заболевший прибыл из Восточной Африки в июне», — сообщили в Комитете по охране общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в ответ на запрос.

Вместе с тем, как подчеркнули эксперты, учитывая, что лихорадка Денге и малярия не передаются от человека к человеку, больные не представляли опасности для окружающих и не являлись переносчиками заболеваний.

В Комитете сообщили, что в Казахстане расположены 23 карантинных пункта.

«На государственной границе Республики Казахстан осуществляется санитарно-карантинный контроль за пассажирами, экипажами (поездными бригадами), транспортными средствами и грузами, представляющими опасность для здоровья населения, в 23 карантинных пунктах (СКП), в том числе в 15 международных аэропортах, 5 железнодорожных пунктах пропуска, 2 морских портах и на 1 контрольно-пропускном пункте пропуска — АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в СКП проводится санитарно-эпидемиологическое обследование физических лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по инфекционным паразитарным заболеваниям, а также при получении информации от экипажа прибывающего транспортного средства о наличии больного с симптомами или подозрением на инфекционное заболевание.

В случае выявления больного инфекционным заболеванием, Комитетом и его территориальными органами и организациями проводится ряд профилактических мероприятий. В частности, больного изолируют в пункте пропуска до его госпитализации. Также, под наблюдением находятся и лица, находившиеся в непосредственном контакте больным.

Кроме того, проводятся дезинфекционные мероприятия транспортного средства, на борту которого выявлен больной. Свои санитарные стоянки (причалы, площадки, тупики) имеются в Казахстане и для прибывающих транспортных средств, в случае обнаружения на них насекомых-переносчиков, грызунов или павших грызунов. Здесь проводятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия.