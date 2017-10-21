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09:26 (мск), источник: Аргументы и факты

В Австрии полицейские штурмовали магазин игрушек из-за «ниндзя»

Девушка, одетая в костюм ниндзя, оказалась сотрудницей рекламной службы.

Австрийские СМИ сообщили, что в Вене полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек, чтобы поймать человека в костюме ниндзя, передает РИА Новости.

Правоохранители получили информацию о нарушении закона в магазине игрушек на железнодорожном вокзале. Они прибыли туда, ворвались в помещение и потребовали, чтобы «ниндзя» снял маску.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что под маской скрывалась сотрудница рекламного отдела, которая была одета в костюм ниндзя, чтобы повысить продажи. В итоге полицейские пришли к выводу, что закон девушка не нарушала, так как выполняла свою работу.

Напомним, что в Австрии с 1 октября запрещено носить в общественных местах любую одежду и маски, закрывающие лицо.

Это относится, в том числе, к маскарадным костюмам и медицинским маскам — ими можно пользоваться только по предписанию врача или в специально отведенных местах.

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