В Австрии полицейские штурмовали магазин игрушек из-за «ниндзя»
Девушка, одетая в костюм ниндзя, оказалась сотрудницей рекламной службы.
Девушка, одетая в костюм ниндзя, оказалась сотрудницей рекламной службы.
Австрийские СМИ сообщили, что в Вене полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек, чтобы поймать человека в костюме ниндзя, передает РИА Новости.
Правоохранители получили информацию о нарушении закона в магазине игрушек на железнодорожном вокзале. Они прибыли туда, ворвались в помещение и потребовали, чтобы «ниндзя» снял маску.
Оказалось, что под маской скрывалась сотрудница рекламного отдела, которая была одета в костюм ниндзя, чтобы повысить продажи. В итоге полицейские пришли к выводу, что закон девушка не нарушала, так как выполняла свою работу.
Это относится, в том числе, к маскарадным костюмам и медицинским маскам — ими можно пользоваться только по предписанию врача или в специально отведенных местах.