В Симферополе отопительный сезон начнется в понедельник

— Обеспечить подачу теплоносителя в жилые дома, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социально-культурного назначения, расположенные на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 23 октября 2017 года, — говорится в постановлении.