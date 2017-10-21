В Симферополе отопительный сезон начнется в понедельник
В Симферополе отопительный сезон должен начаться в ближайший понедельник, 23 октября. Об этом идет речь в постановлении администрации крымской столицы.
В Симферополе отопительный сезон должен начаться в ближайший понедельник, 23 октября. Об этом идет речь в постановлении администрации крымской столицы.
— Обеспечить подачу теплоносителя в жилые дома, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и
Сначала тепло дадут в социальные объекты города, затем — и в жилые дома.