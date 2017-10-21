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10:06 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе отопительный сезон начнется в понедельник

В Симферополе отопительный сезон должен начаться в ближайший понедельник, 23 октября. Об этом идет речь в постановлении администрации крымской столицы.

— Обеспечить подачу теплоносителя в жилые дома, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социально-культурного назначения, расположенные на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 23 октября 2017 года, — говорится в постановлении.

Сначала тепло дадут в социальные объекты города, затем — и в жилые дома.

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