Результаты областного конкурса «Лучший ученик года — 2017» подвели в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Лучшего из лучших определили по результатам областного конкурса «Лучший ученик года — 2017» в Иркутской области. Победителем стал учащийся 11 класса школы № 9 города Усть-Илимска Станислав Кукарцев. Торжественное подведение итогов конкурса состоялось в иркутском ДКЦ «Дружба» 20 октября. Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Сергей Левченко, министр образования региона Валентина Перегудова. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Все вы — настоящие победители. Вы сумели добиться высоких результатов, став лучшими в своем муниципалитете, чтобы принять участие в областном этапе, проявили отличные знания, прошли творческие испытания, продемонстрировали умение работать в команде. Сегодня вы делаете еще один шаг на большом жизненном пути. Уверен, он приведет вас к успеху, к новым победам и достижениям. Многие из вас в этом году будут выбирать профессию, определять свое будущее. Хочу отметить, что в нашем регионе сосредоточен один из самых крупных в Восточной Сибири научно-технический и образовательный потенциал. Надеюсь, что вы найдете применение всем своим талантам здесь, в Иркутской области. Впереди у вас еще несколько месяцев учебы. Искренне желаю, чтобы школьные дни всегда были яркими, наполненными интересными событиями и добрыми делами! Учитесь и стремитесь к знаниям! Это прочный залог ваших будущих достижений! — обратился к конкурсантам глава региона.

Валентина Перегудова поздравила всех конкурсантов с победой и пожелала ребятам всегда быть успешными, не останавливаться на достигнутом и находить свой путь, несмотря ни на что.

Участие в конкурсе принимали 46 человек из 41 муниципального образования Иркутской области. Конкурсная программа включала в себя написание эссе на тему «Россия, устремленная в будущее», конкурс самопрезентаций, соревнования на проверку общей эрудированности. Участники демонстрировали свои навыки ведения дискуссии, учились вдохновлять своими идеями других в рамках конкурса «Социальное партнерство», давали пресс-конференции для членов жюри и своих товарищей, а также обучали их тому, что умеют, в рамках мастер-классов.