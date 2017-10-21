Результаты областного конкурса «Лучший ученик года — 2017» подвели в Иркутской области
Победителем стал учащийся школы № 9 из
Победителем стал учащийся школы № 9 из
Лучшего из лучших определили по результатам областного конкурса «Лучший ученик года — 2017» в Иркутской области. Победителем стал учащийся 11 класса школы № 9 города
«Все вы — настоящие победители. Вы сумели добиться высоких результатов, став лучшими в своем муниципалитете, чтобы принять участие в областном этапе, проявили отличные знания, прошли творческие испытания, продемонстрировали умение работать в команде. Сегодня вы делаете еще один шаг на большом жизненном пути. Уверен, он приведет вас к успеху, к новым победам и достижениям. Многие из вас в этом году будут выбирать профессию, определять свое будущее. Хочу отметить, что в нашем регионе сосредоточен один из самых крупных в Восточной Сибири
Валентина Перегудова поздравила всех конкурсантов с победой и пожелала ребятам всегда быть успешными, не останавливаться на достигнутом и находить свой путь, несмотря ни на что.
Участие в конкурсе принимали 46 человек из 41 муниципального образования Иркутской области. Конкурсная программа включала в себя написание эссе на тему «Россия, устремленная в будущее», конкурс самопрезентаций, соревнования на проверку общей эрудированности. Участники демонстрировали свои навыки ведения дискуссии, учились вдохновлять своими идеями других в рамках конкурса «Социальное партнерство», давали
В финал конкурса вышли 12 участников, их имена были объявлены вечером 18 октября во время встречи конкурсантов с заместителем министра образования Иркутской области Максимом Парфёновым.