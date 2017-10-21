В Янаульском районе установили памятную стелу, обозначающую крайнюю северную точку республики

Об одном из проектов Регионального отделения Русского географического общества рассказывает Рустам Сиразетдинов.

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Открывая стелу, участники этого торжественного мероприятия отметили, уникальность события: подобный знак установлен в России впервые. Местные власти считают, что оно даст толчок развитию района, поможет привлечь туристов, познакомить граждан республики, особенно молодёжь, с местными красотами и достопримечательностями. Идея родилась два года назад. На одном из заседаний Башкирского отделения РГО было принято решение об установке в крайних географических точках Башкортостана памятных стел.

Географические координаты — это своего рода адрес на поверхности планеты. В данном случае активисты РГО зафиксировали адрес северных ворот республики.

По площади Башкортостан превосходит многие европейские государства: с севера на юг протяженность составляет 550 километров, с востока на запад — 430.

По разнообразию климатических зон и природных ландшафтов с нами мало кто может сравниться. Есть и тайга, и горная тундра, и смешанные леса, и степи, и лесостепи, и полупустыни. Есть даже участки с вечной мерзлотой.