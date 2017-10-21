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10:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Янаульском районе установили памятную стелу, обозначающую крайнюю северную точку республики

Там сходятся границы Башкортостана, Удмуртии и Пермской области.

Об одном из проектов Регионального отделения Русского географического общества рассказывает Рустам Сиразетдинов.

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Открывая стелу, участники этого торжественного мероприятия отметили, уникальность события: подобный знак установлен в России впервые. Местные власти считают, что оно даст толчок развитию района, поможет привлечь туристов, познакомить граждан республики, особенно молодёжь, с местными красотами и достопримечательностями. Идея родилась два года назад. На одном из заседаний Башкирского отделения РГО было принято решение об установке в крайних географических точках Башкортостана памятных стел.

Географические координаты — это своего рода адрес на поверхности планеты. В данном случае активисты РГО зафиксировали адрес северных ворот республики.

По площади Башкортостан превосходит многие европейские государства: с севера на юг протяженность составляет 550 километров, с востока на запад — 430.

По разнообразию климатических зон и природных ландшафтов с нами мало кто может сравниться. Есть и тайга, и горная тундра, и смешанные леса, и степи, и лесостепи, и полупустыни. Есть даже участки с вечной мерзлотой.

Уже на следующий год планируется разработать, утвердить и обустроить совместно с администрациями районов туристический маршрут, охватывающий все четыре крайние географические точки. Они расположены в Янаульском, Бакалинском, Учалинском, Зианчуринском районах, а также географический центр республики в Гафурийском районе. Тем, кто пройдёт этот маршрут или проедет его, будут вручаться именные сертификаты и значки «Башкирская кругосветка».

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