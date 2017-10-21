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10:15 (мск), источник: Sputnik.md

В Национальной библиотеке Молдовы найдены редкие документы

Кишинев, 17 октября-Sputnik. Национальная Библиотека Молдовы приступила к масштабному проекту по реставрации и консервации бессарабских документов царского периода.

Источник: Sputnik.md

Как рассказала для Sputnik глава редкой книги Вероника Косован, самая старая грамота относится к 1814-му году.

На первом этапе специалисты проводят инвентаризацию раритетных документов: каждому дают название, делают краткое описание и заносят в общую базу данных. Инвентаризация только началась, а библиотекари уже сделали несколько интересных открытий.

«Очень любопытным представляется распоряжение губернатора Воронцова к митрополиту Гавриилу Бэнулеску-Бодони об организации ярмарок в праздничные дни. На основании этого митрополит издал приказ о запрете ярмарок в праздники, и организации их по пятницам», — рассказала Вероника Косован.

Сотрудники библиотеки признаются, что уникальные документы находятся далеко не в лучшем состоянии. Несмотря на то, что условия хранения в целом соответствуют общим критериям, артефакты разрушаются из-за воздействия биологических факторов — в частности, насекомых. Бумагу надо очистить от кислоты, пояснила Вероника Косован. Данные работы будут проводиться на этапе реставрации.

Не исключено, что к ней привлекут в том числе и зарубежных специалистов. Только после этого документы смогут стать достоянием общественности. В планах Национальной библиотеки оборудовать специальные стеллажи с витринами, где будут обеспечены необходимая температура и свет для хранения старинных бумаг.

«Сейчас они хранятся в книгохранилище, и мы стараемся их как можно меньше трогать, чтобы затормозить процесс разрушения. А если будут специальные условия, мы сможем некоторые коллекции предоставить читателям. Для каждого документа будет определен срок, на который он может выставляться без потери физического состояния», — рассказала сотрудница Национальной Библиотеки Марианна Кирякова.

По подсчетам руководства библиотеки, все работы и покупка специальной мебели обойдется в 55 тысяч долларов США.

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