В выездных приемах откровенно говорится о проблемах

Источник: Podrobno.uz

— В нашей махалле часто происходят сбои в обеспечении электроэнергией, — говорит участвующая в выездном приеме жительница махалли «Ислом шоир» Дурдона Мирзаева. — Кроме того, в дождливые дни невозможно пройти по улице «Ёшлик» нашей махалли. Это создает неудобства для наших детей, которые посещают школу. От имени жителей махалли мы несколько раз обращались в соответствующие ведомства. Однако наше обращение оставалось без ответа. Было бы целесообразным, если депутаты УзЛиДеП взяли под свой контроль данную проблему.

По этому обращению Д. Мирзаевой на месте был направлен депутатский запрос областному предприятию электросетей.

— Я также житель этой махалли, — сказал гражданин Парда Рустамов. — Состояние дехканского рынка на нашей территории не отвечает требованиям. Наконец, мало также транспортных средств, курсирующих в городской центр. Это создает неудобства для населения. Хотя руководителям соответствующих ведомств эта ситуация известна, все же они безразличны к ней. Мы надеемся на решение этих вопросов посредством выездного приема…

Следует отметить, что в ходе выездного приема поступило более 10 обращений от граждан. Большая часть жалоб требует отдельного изучения. Поэтому решено по всем вопросам направить депутатские запросы должностным лицам.