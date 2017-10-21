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10:49 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси усложняют экзамен на права для мотоциклистов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усложняют экзамен на права для мотоциклистов.

Источник: БЕЛТА

Соответствующее постановление МВД от 2 октября 2017 года № 280, которое вносит изменения в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора), опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Постановление вступит в силу через 6 месяцев после опубликования, сообщает БЕЛТА.

Проверка навыков управления мотоциклом осуществляется на специальной площадке. Экзаменуемый должен в мотоэкипировке (мотошлем, мотоперчатки, наколенники, налокотники) выполнить последовательно следующие элементы — движение по прямой с переключением передач с низшей на высшую и наоборот; управление на минимальной скорости («колейная доска»); выполнение разворотов малого радиуса (габаритная «восьмерка»); выполнение поворотов малого радиуса (габаритная «змейка»); маневрирование в условиях ограниченного времени («маневрирование»); торможение и остановка при движении на второй скорости.

Перед началом выполнения элемента «маневрирование» экзаменуемый должен остановить транспортное средство на расстоянии не более 0,5 м от линии начала выполнения элемента («старт») по переднему габариту транспортного средства. Время для выполнения элемента не более 7 секунд. Временной отрезок замеряется по фактическому пересечению передним габаритом транспортного средства линии «старт» и задним габаритом линии окончания выполнения элемента («финиш»).

Элемент практического экзамена на мотоцикле считается невыполненным, если экзаменуемый дважды не смог переключить передачу с низшей на высшую и (или) наоборот; коснулся ограничительного конуса (стойки), выехал за пределы элемента; отклонился от заданной траектории при выполнении элементов габаритная «змейка», «маневрирование»; превысил установленный лимит времени при выполнении элемента «маневрирование»; при выполнении торможения пересек стоп-линию или остановился на расстоянии более 0,5 м от стоп-линии (по проекции переднего габарита).

Практический экзамен на мотоцикле считается не сданным в случаях, если экзаменуемый не выполнил один из элементов; отказался от выполнения элемента; допустил падение мотоцикла; опустил ногу с подножки во время движения; дважды заглушил двигатель при трогании с места; дважды не смог выключить передачу при остановке с работающим двигателем.

Кроме того, в Инструкцию о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством внесены и другие изменения. Как и ранее, лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена в течение последующих 6 месяцев, по истечении которых теоретический и практический экзамены назначаются вновь. Однако теперь в данном случае при назначении практического экзамена учитывается количество предыдущих попыток и период времени, прошедший с последней попытки.

Также прописано, что во время практических испытаний по требованию экзаменуемого предоставляется для ознакомления соответствующая карта испытательного маршрута. В случае отклонения от испытательного маршрута экзаменатор информирует об этом экзаменуемого и дает указание о возврате на маршрут.

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