Синоптик: дальнейшее похолодание и облачная погода ожидаются в Казахстане
Дальнейшее понижение температуры и осадки ожидаются в некоторых областях страны, сообщила Sputnik Казахстан
Дальнейшее понижение температуры и осадки ожидаются в некоторых областях страны, сообщила Sputnik Казахстан
«В выходные дни обширный циклон будет оказывать влияние на погоду в северной части Казахстана, в которой ожидается выпадение осадков и облачная погода. В северной и центральной частях уже в понедельник ожидается неустойчивая погода. Также ожидаются дальнейшее понижение температуры и осадки, в северных областях преимущественно в виде снега», — рассказала Ескалиева.
По ее словам, в южных и
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