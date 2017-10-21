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10:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Синоптик: дальнейшее похолодание и облачная погода ожидаются в Казахстане

Дальнейшее понижение температуры и осадки ожидаются в некоторых областях страны, сообщила Sputnik Казахстан инженер-синоптик «Казгидромет» Молдир Ескалиева.

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Источник: Sputniknews.kz

«В выходные дни обширный циклон будет оказывать влияние на погоду в северной части Казахстана, в которой ожидается выпадение осадков и облачная погода. В северной и центральной частях уже в понедельник ожидается неустойчивая погода. Также ожидаются дальнейшее понижение температуры и осадки, в северных областях преимущественно в виде снега», — рассказала Ескалиева.

По ее словам, в южных и юго-восточных областях в предстоящие выходные прогнозируется теплая погода без осадков.

Подробный прогноз на 21—23 октября слушайте в аудиофайле.

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