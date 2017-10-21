Синоптик: дальнейшее похолодание и облачная погода ожидаются в Казахстане

«В выходные дни обширный циклон будет оказывать влияние на погоду в северной части Казахстана, в которой ожидается выпадение осадков и облачная погода. В северной и центральной частях уже в понедельник ожидается неустойчивая погода. Также ожидаются дальнейшее понижение температуры и осадки, в северных областях преимущественно в виде снега», — рассказала Ескалиева.