Блогер показал, как можно накачать мышцы с помощью кота — видео
Американский блогер Тревис Делориер выкладывает в интернет видео своих тренировок с котом по кличке Джейкоб.
Американский блогер Тревис Делориер выкладывает в интернет видео своих тренировок с котом по кличке Джейкоб.
Мужчина использует пушистого друга в качестве гантели, выполняя физические упражнения.
Недавно Тревис выложил видеоурок, в котором продемонстрировал комплекс упражнений с котом, с помощью которых ему удается поддерживать отличную физическую форму.
Надо отметить, что коту, по всей видимости, нравится быть «спортивным снарядом», так как он ведет себя смирно во время занятий.