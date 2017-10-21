Блогер показал, как можно накачать мышцы с помощью кота — видео

Недавно Тревис выложил видеоурок, в котором продемонстрировал комплекс упражнений с котом, с помощью которых ему удается поддерживать отличную физическую форму.

Надо отметить, что коту, по всей видимости, нравится быть «спортивным снарядом», так как он ведет себя смирно во время занятий.