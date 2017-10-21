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15:47 (мск), источник: Telegraf.by

Блогер показал, как можно накачать мышцы с помощью кота — видео

Американский блогер Тревис Делориер выкладывает в интернет видео своих тренировок с котом по кличке Джейкоб.

Источник: Telegraf.by

Мужчина использует пушистого друга в качестве гантели, выполняя физические упражнения.

Недавно Тревис выложил видеоурок, в котором продемонстрировал комплекс упражнений с котом, с помощью которых ему удается поддерживать отличную физическую форму.

Надо отметить, что коту, по всей видимости, нравится быть «спортивным снарядом», так как он ведет себя смирно во время занятий.

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Блогер показал, как можно накачать мышцы с помощью кота - видео
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