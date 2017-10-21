Южноуральцы будут оформлять ДТП по новым правилам
При оформлении ДТП сотрудники полиции будут оформлять исключительно процессуальные документы, справки о ДТП не будут выдаваться, сообщают в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.
При оформлении ДТП сотрудники полиции будут оформлять исключительно процессуальные документы, справки о ДТП не будут выдаваться, сообщают в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.
Все необходимые сведения, которые ранее содержались в справке по ДТП, будут указываться в приложении к процессуальным документам.
«К процессуальным документам относятся — определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведение административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении» , — рассказывают в ведомстве.
Таким образом, оформление документа по ДТП позволят гражданам получать соответствующие страховые выплаты, что подтверждается представителями страхового сообщества.