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11:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы будут оформлять ДТП по новым правилам

При оформлении ДТП сотрудники полиции будут оформлять исключительно процессуальные документы, справки о ДТП не будут выдаваться, сообщают в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Все необходимые сведения, которые ранее содержались в справке по ДТП, будут указываться в приложении к процессуальным документам.

«К процессуальным документам относятся — определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведение административного расследования, либо протокол об административном правонарушении, либо постановление по делу об административном правонарушении» , — рассказывают в ведомстве.

Таким образом, оформление документа по ДТП позволят гражданам получать соответствующие страховые выплаты, что подтверждается представителями страхового сообщества.

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