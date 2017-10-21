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12:11 (мск), источник: Prokazan.ru

Муфтий Татарстана призвал бережно относиться к татарскому языку

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал бережно относиться к татарскому языку, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Так, в ходе пятничной проповеди в мечетях Казани муфтий также призвал и к единению народа.

 — Одной из граней общей культуры человека является владение родным языком. Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего. Кто не знает своего родного языка, то не имеет Отечества. Культурный код и дух нации можно передать будущим поколениям только посредством национального языка, — говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что татарский язык является ключом в тюркский мир и к трудам татарских богословов.

Напомним, ранее сообщалось, что Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана начал проверять школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. Проверка продлится до 27 октября.

Отметим, что тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.

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