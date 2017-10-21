Муфтий Татарстана призвал бережно относиться к татарскому языку

Так, в ходе пятничной проповеди в мечетях Казани муфтий также призвал и к единению народа.

— Одной из граней общей культуры человека является владение родным языком. Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего. Кто не знает своего родного языка, то не имеет Отечества. Культурный код и дух нации можно передать будущим поколениям только посредством национального языка, — говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что татарский язык является ключом в тюркский мир и к трудам татарских богословов.

Напомним, ранее сообщалось, что Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана начал проверять школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. Проверка продлится до 27 октября.