В Москве наградили школьников Волгоградской области за лучшее интервью с финансистами

Источник: РИАЦ

В конкурсе приняли участие школьники 10−11 классов и профессиональных колледжей из Волгоградской и Кемеровской областей, Ставропольского края, Татарстана, Красноярского края. Ребятам необходимо было провести собственное исследование, чтобы выявить самые важные проблемы финансовой грамотности населения.

«Самой популярной темой стало управление личными финансами, ее выбрали 41% участников, — рассказала представитель НАФИ Ольга Долгова, — На втором месте банковские услуги, отдельным блоком выступила здесь тема ипотеки, ребята уже думают о таких проблемах, и это радует».

Все победители получили в качестве приза индивидуальные мастер-классы от международных экспертов агентства по организации образования за рубежом Academconsult.