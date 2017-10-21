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12:13 (мск), источник: РИАЦ

В Москве наградили школьников Волгоградской области за лучшее интервью с финансистами

20 октября в ТАСС состоялось награждение победителей межрегионального конкурса на лучшее интервью с финансистами среди школьных и студенческих команд «Спроси финансиста».

Источник: РИАЦ

В конкурсе приняли участие школьники 10−11 классов и профессиональных колледжей из Волгоградской и Кемеровской областей, Ставропольского края, Татарстана, Красноярского края. Ребятам необходимо было провести собственное исследование, чтобы выявить самые важные проблемы финансовой грамотности населения.

«Самой популярной темой стало управление личными финансами, ее выбрали 41% участников, — рассказала представитель НАФИ Ольга Долгова, — На втором месте банковские услуги, отдельным блоком выступила здесь тема ипотеки, ребята уже думают о таких проблемах, и это радует».

Все победители получили в качестве приза индивидуальные мастер-классы от международных экспертов агентства по организации образования за рубежом Academconsult.

Конкурс проводился аналитическим центром НАФИ в рамках Проекта Министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России».

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