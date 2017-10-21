На Чеканах ограничено движение транспорта в связи с дорожными работами
В столичном секторе Чеканы начали наносить кольцевую разметку. В связи с этим изменены маршруты движения транспорта.
В столичном секторе Чеканы начали наносить кольцевую разметку. В связи с этим изменены маршруты движения транспорта.
Временно перекрыт участок на пересечении улиц Лунка Быкулуй, Заводской и Индустриалэ.
Микроавтобусы и автобусы, отправляющиеся в пригород Бубуечь, а также общественный транспорт, соединяющий Чеканы с Ботаникой, будут курсировать по измененному графика.
Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели.