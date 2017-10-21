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11:09 (мск), источник: Publika.md

На Чеканах ограничено движение транспорта в связи с дорожными работами

В столичном секторе Чеканы начали наносить кольцевую разметку. В связи с этим изменены маршруты движения транспорта.

Источник: Publika.md

Временно перекрыт участок на пересечении улиц Лунка Быкулуй, Заводской и Индустриалэ.

Микроавтобусы и автобусы, отправляющиеся в пригород Бубуечь, а также общественный транспорт, соединяющий Чеканы с Ботаникой, будут курсировать по измененному графика.

Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели.

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