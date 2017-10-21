На Чеканах ограничено движение транспорта в связи с дорожными работами

Временно перекрыт участок на пересечении улиц Лунка Быкулуй, Заводской и Индустриалэ.



Микроавтобусы и автобусы, отправляющиеся в пригород Бубуечь, а также общественный транспорт, соединяющий Чеканы с Ботаникой, будут курсировать по измененному графика.



Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные указатели.