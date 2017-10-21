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11:32 (мск), источник: Индикатор

Физики опровергли великолепную акустику древнегреческих театров

Ученые провели множество измерений слышимости различных звуков в трех древнегреческих театрах, в том числе в одном наиболее хорошо сохранившихся, который находится в Эпидавре. Оказалось, что приписываемые им исключительные акустические качества преувеличены и на самом деле с задних рядов нельзя услышать негромкие звуки на сцене. Исследование описывается в пресс-релизе Технического университета Эйндховена.

Источник: Reuters

Во многих путеводителях описывается великолепная акустика древнегреческих амфитеатров под открытым небом. Часто в них рассказывается, что на задних рядах амфитеатра можно было услышать звук падающей монеты и даже разрывания бумаги.

В новом исследовании показывается, что такие негромкие звуки слышны только до середины зрительских мест.
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В случае же звука зажигающейся спички придется сесть еще ближе. В случае полной тишины эти звуки будут едва слышны, но настолько приглушенно, что слушатель не сможет их узнать.

Физики исследовали три театра: Одеон Герода Аттика (построен около 200 года нашей эры), театр в Аргосе (200 год до н.э.) и театр в Эпидавре (400 год до н.э.), причем последний особенно часто упоминается в контексте особых акустических свойств. Ни в одном из исследованных мест обычный голос не был разборчив на самом верхнем ряду. Однако громко произнесенные слова были неплохо различимы везде.

В результате авторы работы пришли к выводу, что акустика этих театров хороша, но ничего исключительного в ней нет.

Измерения были проведены в сотнях точек, а также в разное время суток для выяснения влияния влажности и температуры.

Авторы сравнили полученные результаты с узнаваемостью и слышимостью указанных звуков, полученные эхо-камере. Вся работа была проведена согласно регламенту, определенному стандартом ISO 3382, регулирующему измерение акустических параметров помещений.

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