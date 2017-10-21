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11:24 (мск), источник: ТАСС

Глава WWF заявил, что Россия — одна из самых чистых стран

Тем не менее, Марко Ламбертини отметил, что фонд ожидает от РФ еще более хороших результатов в сфере природоохраны.

Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини считает страны бывшего СССР одним из наиболее чистых регионов мира. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Я думаю, что Россия и страны бывшего СССР — одни из самых чистых стран, люди не бросают мусор на улицы, как, к сожалению, люди в других странах.
Марко Ламбертини
Глава Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Тем не менее, глава WWF отметил, что фонд ожидает от России еще более хороших результатов в сфере природоохраны.

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5 сентября© Ньюстюб
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