Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
11:44 (мск), источник: РИА Новости

Следуя за судьбой: студентка из Нигерии осуществила мечту, приехав в Сочи

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Студентка из Нигерии Рэйчел Сочи Огбонна, приехавшая в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, шесть лет мечтала побывать в городе, который носит такое же имя, как и она.

Источник: РИА Новости

Студентка из нигерийского города Ибадан пользуется особой популярностью среди участников фестиваля и журналистов. Очень часто, с улыбкой рассказывает девушка, люди переспрашивают ее имя, не верят, пока не увидят бейдж, хотят сделать селфи вместе с ней. Хотя, по признанию самой Рэйчел Сочи, ее имя никак не связано с российским курортом.

«Имя Сочи — не очень распространенное имя из моего местного диалекта игбо. Оно обозначает “следуй за своей судьбой”. Родители дали мне его, потому что я первый ребенок в семье. Они хотели, чтобы я шла вперед и следовала за своей судьбой. Сейчас я преподаю иностранный язык и изучаю историю в университете. В том числе и историю России: хорошо знаю о славянских государствах, царской России и Советском Союзе. Я на последнем курсе бакалавриата, который оканчиваю в декабре. Еще я председатель студенческого совета», — рассказала РИА Новости Огбонна.

Впервые девушка узнала про город Сочи на уроке географии в школе шесть лет назад. Друг показал его на карте, и с тех пор, признается девушка, она мечтала посетить город-тезку. Прочитав в интернете про Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Огбонна поняла, что это будет удивительное и полезное мероприятие. И решила участвовать, несмотря ни на что.

«Было очень трудно, мне пришлось копить много денег на авиабилеты. В этом мне помогли родители, за что я им очень благодарна. В Сочи и вообще в Европе я первый раз. И мне здесь очень нравится. Сочи — потрясающий город. Чувствую себя здесь как дома. На фестиваль в Сочи я приехала как участница. Всего в нашей делегации около 30 человек. На фестивале я посещаю мероприятия, связанные с мировой политикой и глобальными процессами. То, что частично связано с моим образованием. Больше всего мне запомнился парад-карнавал в Москве», — делится впечатлениями девушка.

Во время фестиваля Огбонна побывала в «Сочи Парке» и на Черном море. Хотела съездить в горы, но, с сожалением говорит девушка, не получилось. Зато она познакомилась с местными жителями, которые, по ее словам, поразили студентку своим гостеприимством и дружелюбием. Дома Огбонну с сувенирами из Сочи ждут друзья, родители, три брата и сестра. В будущем студентка обязательно хочет приехать на российский курорт еще раз, если у нее будет такая возможность.

МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Следуя за судьбой: студентка из Нигерии осуществила мечту, приехав в Сочи
Молодежь стран БРИКС объединится в студенческую лигу
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Овечкин установил рекорд НХЛ
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь