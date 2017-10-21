Следуя за судьбой: студентка из Нигерии осуществила мечту, приехав в Сочи

Источник: РИА Новости

Студентка из нигерийского города Ибадан пользуется особой популярностью среди участников фестиваля и журналистов. Очень часто, с улыбкой рассказывает девушка, люди переспрашивают ее имя, не верят, пока не увидят бейдж, хотят сделать селфи вместе с ней. Хотя, по признанию самой Рэйчел Сочи, ее имя никак не связано с российским курортом.

«Имя Сочи — не очень распространенное имя из моего местного диалекта игбо. Оно обозначает “следуй за своей судьбой”. Родители дали мне его, потому что я первый ребенок в семье. Они хотели, чтобы я шла вперед и следовала за своей судьбой. Сейчас я преподаю иностранный язык и изучаю историю в университете. В том числе и историю России: хорошо знаю о славянских государствах, царской России и Советском Союзе. Я на последнем курсе бакалавриата, который оканчиваю в декабре. Еще я председатель студенческого совета», — рассказала РИА Новости Огбонна.

Впервые девушка узнала про город Сочи на уроке географии в школе шесть лет назад. Друг показал его на карте, и с тех пор, признается девушка, она мечтала посетить город-тезку. Прочитав в интернете про Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, Огбонна поняла, что это будет удивительное и полезное мероприятие. И решила участвовать, несмотря ни на что.

«Было очень трудно, мне пришлось копить много денег на авиабилеты. В этом мне помогли родители, за что я им очень благодарна. В Сочи и вообще в Европе я первый раз. И мне здесь очень нравится. Сочи — потрясающий город. Чувствую себя здесь как дома. На фестиваль в Сочи я приехала как участница. Всего в нашей делегации около 30 человек. На фестивале я посещаю мероприятия, связанные с мировой политикой и глобальными процессами. То, что частично связано с моим образованием. Больше всего мне запомнился парад-карнавал в Москве», — делится впечатлениями девушка.

Во время фестиваля Огбонна побывала в «Сочи Парке» и на Черном море. Хотела съездить в горы, но, с сожалением говорит девушка, не получилось. Зато она познакомилась с местными жителями, которые, по ее словам, поразили студентку своим гостеприимством и дружелюбием. Дома Огбонну с сувенирами из Сочи ждут друзья, родители, три брата и сестра. В будущем студентка обязательно хочет приехать на российский курорт еще раз, если у нее будет такая возможность.