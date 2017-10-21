Первый снег прошел в Подмосковье

«В Дмитровском и Можайском районах отмечались осадки в виде снега», — сказали в метеоцентре.

Кроме того, первый снег выпал в Лобне, передает корреспондент Агентства «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти снег. Температура в столице и области не превысит 6 градусов тепла.