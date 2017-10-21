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12:02 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Первый снег прошел в Подмосковье

В Московской области прошел первый снег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 94% 767 мм рт. ст. 2 м/с

«В Дмитровском и Можайском районах отмечались осадки в виде снега», — сказали в метеоцентре.

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Кроме того, первый снег выпал в Лобне, передает корреспондент Агентства «Москва».

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Ранее сообщалось, что в Москве в выходные ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти снег. Температура в столице и области не превысит 6 градусов тепла.

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