Первый снег прошел в Подмосковье
В Московской области прошел первый снег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
В Московской области прошел первый снег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«В Дмитровском и Можайском районах отмечались осадки в виде снега», — сказали в метеоцентре.
Кроме того, первый снег выпал в Лобне, передает корреспондент Агентства «Москва».
Ранее сообщалось, что в Москве в выходные ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти снег. Температура в столице и области не превысит 6 градусов тепла.