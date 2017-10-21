Жители Прибрежного требуют закрыть завод рядом с их домами

Их коллективное обращение принял глава министерства природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Люди требуют закрыть или перенести подальше от их домов вредное производство. Речь идёт о крупном заводе по переработке чёрных и цветных металлов. Местные жители уверяют, что задыхаются от вредных веществ, которые предприятие выбрасывает в атмосферу.

С проблемой борются уже более 10 лет. Несмотря на то, что деятельность предприятия приостановлена по решению суда, сейчас работы ведутся под покровом ночи, утверждают очевидцы. Участникам инициативной группы собрали более трёх тысяч подписей — это примерно половина от общего населения микрорайона.