В Сочи в честь Всемирного фестиваля молодежи открыли новый сквер
В Сочи 20 октября состоялась торжественная церемония открытия сквера «Фестивальный».
В Сочи 20 октября состоялась торжественная церемония открытия сквера «Фестивальный».
Сквер построили в честь участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на пересечении Курортного Проспекта и улицы Фабрициуса.
«Площадку в 1,2 га благоустраивали в рекордно короткие сроки. Помогали предприниматели, жители города. Был расчищен земельный участок, вывезены десятки тонн мусора, налажена дренажная система, уложена брусчатка, забетонированы тропы, обустроена парковка рядом», — сообщает
Волонтеры ООН из Ирака, Египта, Франции, Зимбабве, Боснии и Герцеговины, Эквадора, Никарагуа, Дании, Индии, Омана, Манголии, Германии, Конго, участники и организаторы фестиваля, депутаты Госдумы высадили на центральной площадке парка восьмилетний серебристый эвкалипт.
Как сообщали Юга.ру, фестиваль молодежи стартовал 14 октября и собрал около 20 тыс. участников из 180 стран. На торжественной церемонии открытия молодой человек со сцены сделал предложение девушке.
На время проведения мероприятия на курорте ограничили продажу алкоголя крепче 16,5%.