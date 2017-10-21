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12:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи в честь Всемирного фестиваля молодежи открыли новый сквер

В Сочи 20 октября состоялась торжественная церемония открытия сквера «Фестивальный».

Сквер построили в честь участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на пересечении Курортного Проспекта и улицы Фабрициуса.

«Площадку в 1,2 га благоустраивали в рекордно короткие сроки. Помогали предприниматели, жители города. Был расчищен земельный участок, вывезены десятки тонн мусора, налажена дренажная система, уложена брусчатка, забетонированы тропы, обустроена парковка рядом», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Волонтеры ООН из Ирака, Египта, Франции, Зимбабве, Боснии и Герцеговины, Эквадора, Никарагуа, Дании, Индии, Омана, Манголии, Германии, Конго, участники и организаторы фестиваля, депутаты Госдумы высадили на центральной площадке парка восьмилетний серебристый эвкалипт.

Как сообщали Юга.ру, фестиваль молодежи стартовал 14 октября и собрал около 20 тыс. участников из 180 стран. На торжественной церемонии открытия молодой человек со сцены сделал предложение девушке.

На время проведения мероприятия на курорте ограничили продажу алкоголя крепче 16,5%.

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