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12:36 (мск), источник: АиФ Черноземье

Скончался руководитель Союза строителей Воронежской области

Скончался президент некоммерческого партнерства «Союз строителей Воронежской области», заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин Вячеслав Бутырин, сообщили в пресс-службе облправительства 20 октября.

Губернатор Алексей Гордеев выразил соболезнования родным Вячеслава Бутырина:

«Человеческие качества, профессиональные достижения, активная гражданская позиция, созидательная общественная деятельность снискали Вячеславу Макаровичу заслуженное уважение и авторитет среди его коллег, жителей Воронежской области. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты, прошу передать слова сочувствия, поддержки всем, кто знал, ценил Вячеслава Макаровича».

Вячеслав Бутырин — заслуженный строитель РСФСР, советник РААСН, почетный профессор ВГАСУ, лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области», кавалер ордена «Знак Почета», за вклад в развитие строительного комплекса области отмечен почетной грамотой Правительства РФ и орденом Дружбы. Указом губернатора Воронежской области 9 июня 2009 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области».

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