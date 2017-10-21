Скончался руководитель Союза строителей Воронежской области

«Человеческие качества, профессиональные достижения, активная гражданская позиция, созидательная общественная деятельность снискали Вячеславу Макаровичу заслуженное уважение и авторитет среди его коллег, жителей Воронежской области. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты, прошу передать слова сочувствия, поддержки всем, кто знал, ценил Вячеслава Макаровича».