Скончался руководитель Союза строителей Воронежской области
Скончался президент некоммерческого партнерства «Союз строителей Воронежской области», заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин Вячеслав Бутырин, сообщили в
Скончался президент некоммерческого партнерства «Союз строителей Воронежской области», заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин Вячеслав Бутырин, сообщили в
Губернатор Алексей Гордеев выразил соболезнования родным Вячеслава Бутырина:
«Человеческие качества, профессиональные достижения, активная гражданская позиция, созидательная общественная деятельность снискали Вячеславу Макаровичу заслуженное уважение и авторитет среди его коллег, жителей Воронежской области. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты, прошу передать слова сочувствия, поддержки всем, кто знал, ценил Вячеслава Макаровича».
Вячеслав Бутырин — заслуженный строитель РСФСР, советник РААСН, почетный профессор ВГАСУ, лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области», кавалер ордена «Знак Почета», за вклад в развитие строительного комплекса области отмечен почетной грамотой Правительства РФ и орденом Дружбы. Указом губернатора Воронежской области 9 июня 2009 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Воронежской области».