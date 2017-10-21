В Новосибирске открыли памятник «Национальному достоянию России»

Она служила в театре «Красный факел» с 1958 года и почти до самой смерти в 2014 году, и была культовой актрисой. И в самых преклонных годах Анна Яковлевная могла работать в день в нескольких спектаклях. За более чем полувековую театральную новосибирскую биографию Покидчинко сыграла сотни ролей. Она отмечена всеми государственными званиями, включая звание «Народной артистки СССР», присвоенной в 1987 году. Кроме того, Анна Яковлевна остается единственной из жителей Новосибирской области, кто носил титул «Национальное достояние России».

Анна Яковлевна Покидченко родилась в 1926 году в Ростове-на-Дону в театральной семье. В период войны была эвакуирована в Алма-Ату, где служила в Русском драматическом театре в Алма-Ате, а потом в Областном Драматическом театре в Актюбинске. В 1946 году, завершив театральное образование, Покидченко переезжает в Ашхабад, где продолжает карьеру на сцене в Государственном русском драматическом театре им. А. С. Пушкина. С 1953 по 1957 год работа в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького, в 1957—1958 гг. — актриса Львовского драматического театра Прикарпатского военного округа, а далее судьба Анны Яковлевны неразрывно связано только с Новосибирском и театром «Красный факел».