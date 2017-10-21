В Новосибирске открыли памятник «Национальному достоянию России»
На Заельцовском кладбище Новосибирска открыт памятник великой актрисе Анне Покидченко.
На Заельцовском кладбище Новосибирска открыт памятник великой актрисе Анне Покидченко.
Она служила в театре «Красный факел» с 1958 года и почти до самой смерти в 2014 году, и была культовой актрисой. И в самых преклонных годах Анна Яковлевная могла работать в день в нескольких спектаклях. За более чем полувековую театральную новосибирскую биографию Покидчинко сыграла сотни ролей. Она отмечена всеми государственными званиями, включая звание «Народной артистки СССР», присвоенной в 1987 году. Кроме того, Анна Яковлевна остается единственной из жителей Новосибирской области, кто носил титул «Национальное достояние России».
Анна Яковлевна Покидченко родилась в 1926 году в