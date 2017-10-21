Власти Перми рассматривают вопрос строительства нового приюта для животных

В муниципальном приюте для собак и кошек на улице Соликамской, 271 прошло выездное совещание под руководством главы города Перми Дмитрия Самойлова. В нём участвовали депутаты Гордумы, сотрудники управления по экологии и природопользованию и общественники. Они оценили ход ремонтных работ на территории приюта. Уже приведены в порядок будки и вольеры, отремонтированы операционная и послеоперационные помещения. Сейчас рабочие заменяют навес над вольерами.

Всего территория приюта составляет 3600 метров. Площади расположены на заболоченном участке, поэтому грунт ежегодно подсыпают. Это регулярно требует значительных вложений бюджетных средств на поддержание участка в нормальном состоянии. При этом приют расположен рядом с жилыми домами, чем доставляет неудобства пермякам, живущим рядом.

Таким образом участники совещания пришли к выводу, что приют в нынешнем виде содержать не рационально. Для эффективного использования данного имущественного комплекса необходимо вложение значительных средств на поддержание его в нормативном состоянии. В итоге глава города поручил рассмотреть вопрос о строительстве нового приюта на улице Теплопроводной.

Напомним, ранее директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек Игорь Сафонов рассказал, с начала года с улиц города отловлено 1600 собак. Более половины из них передал новым владельцам передано более 800 питомцев приюта.