На улице Стрелецкой в Калининграде запретят остановку

Как пояснили в городской администрации, знаки установят для беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта к строящимся домам. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательнее.

Изменилась дорожная обстановка и на погранпереходе в Гжехотках. Там до 13 ноября будут закрыты две полосы движения. В связи с этим в пункте пропуска могут возникнуть задержки, сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отделения.