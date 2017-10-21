На улице Стрелецкой в Калининграде запретят остановку
22 октября на улице Стрелецкой в Калининграде намерены установить дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
22 октября на улице Стрелецкой в Калининграде намерены установить дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Как пояснили в городской администрации, знаки установят для беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта к строящимся домам. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов быть внимательнее.
Изменилась дорожная обстановка и на погранпереходе в Гжехотках. Там до 13 ноября будут закрыты две полосы движения. В связи с этим в пункте пропуска могут возникнуть задержки, сообщает
«Грузовые автомобили, выезжающие из Польши, будут направлять на полосы для легковых автомобилей. Но у последнего поста польской пограничной службы машины вновь будут въезжать на полосу для грузовиков», — отметили в ведомстве.