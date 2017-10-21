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14:53 (мск), источник: Sputnik.md

Кишиневец покорил жюри Х-Фактор Румыния песней собственного сочинения

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Двадцатидвухлетний кишиневец Лилиан Добындэ, который сейчас работате в Лондоне официантом, сумел успешно пройти в следующий этап румынского телевизионного шоу Х-Фактор, исполнив песню собственного сочинения «În drumul meu» (На моем пути).

Источник: Sputnik.md

«Пришел в этому году на седьмой сезон Х-Фактор, потому что мне нравится число “7”. Оно счастливое для меня, возможно, так поменяется моя жизнь. Предпочитаю не грустить, а мыслить позитивно, тогда в один прекрасный день добьюсь того, чего желаю», — признался Добындэ.

Выступление кишиневца заставило всех членов жюри сказать ему «Да».

«Понятно, что на тебя повлияло творчество Carla’s Dreams, но мне понравилось, что ты исполнил свою песню, хотя голос, который у тебя есть, позволяет тебе спеть любую модную мелодию на английском языке. Ты тот участник, который заслуживает наше внимание», — сказал один из членов Жюри Штефан Бэникэ.

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