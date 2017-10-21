Кишиневец покорил жюри Х-Фактор Румыния песней собственного сочинения

Источник: Sputnik.md

«Пришел в этому году на седьмой сезон Х-Фактор, потому что мне нравится число “7”. Оно счастливое для меня, возможно, так поменяется моя жизнь. Предпочитаю не грустить, а мыслить позитивно, тогда в один прекрасный день добьюсь того, чего желаю», — признался Добындэ.

Выступление кишиневца заставило всех членов жюри сказать ему «Да».

«Понятно, что на тебя повлияло творчество Carla’s Dreams, но мне понравилось, что ты исполнил свою песню, хотя голос, который у тебя есть, позволяет тебе спеть любую модную мелодию на английском языке. Ты тот участник, который заслуживает наше внимание», — сказал один из членов Жюри Штефан Бэникэ.