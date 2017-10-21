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13:09 (мск), источник: ТАСС

Астрономы Китая расширили границы Млечного пути

При помощи гигантского спектроскопа китайские ученые установили, что границы Млечного пути на 26% шире принятых значений.

Источник: AFP 2017

ПЕКИН, 21 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ученые Государственной обсерватории при помощи крупнейшего на Земле спектроскопа LAMOST (наблюдательная станция Синлун, северная провинции Хэбэй) установили, что границы Млечного пути примерно на 26% шире, нежели считалось прежде. Об этом сообщила Китайская академия наук.

Как отмечается в докладе, опубликованном на сайте ведущей научной организации КНР, обозримый в ночное время с нашей планеты галактический диск в радиусе составляет 19 кпк (килопарсеков).

То есть «от края до края» окружающая нас звездная система простирается на 38 килопарсеков, или 1,1−1,2 тыс. трлн км.

«Установленные нами границы Млечного пути не стоит считать абсолютными — астрономы так их окончательно и не зафиксировали из-за звездного гало, ускользающего от наблюдения», — говорится в документе.

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По словам участников проекта, их открытие имеет большое значение как в плане анализа процесса расширения вселенной и формирования галактик, появления новых звезд, так и с точки зрения заложения прагматических основ, дополнения и уточнения уже существующих теоретических гипотез, которые вплоть до недавнего времени не были подтверждены фактами.

Одна из важных задач данного исследования — построение целостной модели формирования Млечного пути «изнутри вовне». Наблюдения за космосом позволили астрономам выявить ряд любопытных фактов. В частности, при создании схематического отображения галактического диска китайским ученым «не удалось с четкостью выявить нитевидную группу небесных светил, известных как Кольцо Единорога, которые движутся вокруг Млечного пути, и, по мнению некоторых ученых, выступают в качестве доказательства слияния звездных систем». Это породило дискуссии о природе возникновения данной структуры, с определенной степенью вероятности имеющей внегалактическое происхождение.

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