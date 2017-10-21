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14:08 (мск), источник: Вести - Калининград

На Куршской косе поймали чижа с итальянским кольцом

В небе над Калининградской областью внимательные люди уже который день наблюдают косяки птиц. Ежегодно с середины сентября по конец октября длится самый напряжённый период на полевом стационаре «Фрингилла» биостанции «Рыбачий».

Источник: Вести - Калининград

В большие ловушки попадает множество птиц. К концу октября активность миграции слабеет, но отдельные стаи зябликов, чижей и дроздов пролетают к югу до декабря. Интенсивность миграции и попадание птиц в ловушки во многом зависят от погодных условий. В дождь птицы скрываются в кронах деревьев. Там они пережидают непогоду, чтобы не намочить оперение. Направление и сила ветра тоже влияют на количество пойманных пернатых.

При сильном ветре птицам лететь тяжело, зато в тихую погоду птицы мигрируют массово, особенно по ночам. Сейчас основную массу мигрирующих составляют чижи и зяблики. Они — частые гости ловушек полевого стационара. Весной чижи летят в Финляндию, Швецию, Карелию, а осенью — на юг. Попадаются и окольцованные особи. Например, на прошлой неделе в ловушку залетел старый самец чижа с итальянским кольцом.

Следом за мелкими воробьинообразными неизменно летят ястребы-перепелятники. Также с конца сентября над Куршской косой пролетают тысячи соек.

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