На Куршской косе поймали чижа с итальянским кольцом

В большие ловушки попадает множество птиц. К концу октября активность миграции слабеет, но отдельные стаи зябликов, чижей и дроздов пролетают к югу до декабря. Интенсивность миграции и попадание птиц в ловушки во многом зависят от погодных условий. В дождь птицы скрываются в кронах деревьев. Там они пережидают непогоду, чтобы не намочить оперение. Направление и сила ветра тоже влияют на количество пойманных пернатых.