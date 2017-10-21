Задержавшие пьяного водителя уфимцы получили награды МВД
Начальник ГИБДД города Уфы вручил благодарственные письма двум горожанам, которые самостоятельно задержали пьяного водителя, устроившего ДТП, сообщает
Начальник ГИБДД города Уфы вручил благодарственные письма двум горожанам, которые самостоятельно задержали пьяного водителя, устроившего ДТП, сообщает
7 октября во дворе жилого дома на улице Менделеева пьяный водитель на «Ладе Калине» врезался в Renault Logan и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали двое местных жителей — Макич Симонян и Бархат Хуснияров. Мужчины передали пойманного нарушителя полицейским.
В пятницу неравнодушным уфимцам вручили благодарственные письма от руководства городской Госавтоинспекции.
«Важно, что люди с активной жизненной позицией среди нас есть и их немало, вы не остаетесь в стороне от чужой беды. Ваш поступок — достойный пример для многих. От себя лично и от всех сотрудников столичной Госавтоинспекции выражаю искреннюю благодарность», — сказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе Ильнур Садыков.