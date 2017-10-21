Задержавшие пьяного водителя уфимцы получили награды МВД

7 октября во дворе жилого дома на улице Менделеева пьяный водитель на «Ладе Калине» врезался в Renault Logan и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали двое местных жителей — Макич Симонян и Бархат Хуснияров. Мужчины передали пойманного нарушителя полицейским.

«Важно, что люди с активной жизненной позицией среди нас есть и их немало, вы не остаетесь в стороне от чужой беды. Ваш поступок — достойный пример для многих. От себя лично и от всех сотрудников столичной Госавтоинспекции выражаю искреннюю благодарность», — сказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе Ильнур Садыков.