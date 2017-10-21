Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
"Больше не могу жить при Путине": Божена Рынска покидает Россию
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Вызывает ли окрашивание волос рак: правда и мифы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
13:48 (мск), источник: PROUFU.ru

Задержавшие пьяного водителя уфимцы получили награды МВД

Начальник ГИБДД города Уфы вручил благодарственные письма двум горожанам, которые самостоятельно задержали пьяного водителя, устроившего ДТП, сообщает пресс-служба республиканской полиции.

7 октября во дворе жилого дома на улице Менделеева пьяный водитель на «Ладе Калине» врезался в Renault Logan и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали двое местных жителей — Макич Симонян и Бархат Хуснияров. Мужчины передали пойманного нарушителя полицейским.

В пятницу неравнодушным уфимцам вручили благодарственные письма от руководства городской Госавтоинспекции.

«Важно, что люди с активной жизненной позицией среди нас есть и их немало, вы не остаетесь в стороне от чужой беды. Ваш поступок — достойный пример для многих. От себя лично и от всех сотрудников столичной Госавтоинспекции выражаю искреннюю благодарность», — сказал начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе Ильнур Садыков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хоккеист «Автомобилиста» показал неприличный жест лидеру «Салавата Юлаева» Умарку
Что это вообще было? «Салават Юлаев» в сумасшедшем матче обыграл «Автомобилист»
МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих
Овечкин установил рекорд НХЛ
Глава WWF: Россия - одна из самых чистых стран
СМИ узнали о желании Трампа скрыть документы об убийстве Кеннеди
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь