Осипчик: здоровых людей сейчас почти нет, есть недообследованные
Заместитель директора по медицинской части Республиканского
Заместитель директора по медицинской части Республиканского
Едва ли не ежедневно в СМИ появляются сообщения о происшествиях, которые, так или иначе, связаны с неадекватным поведением или состоянием людей. При этом психологи считают, что в целом психологический климат в Беларуси можно назвать стабильным, а по некоторым показателям мы выглядим гораздо лучше
«Видимо, качество новостей таково, что для того чтобы привлечь внимание, нужно поразить слушателя катастрофой, неожиданной смертью. Мне кажется, это просто подача новостей средствами массовой информации», — считает Осипчик.
Только то, что число суицидов в Беларуси за последние десять лет сократилось на 50%, уже говорит о многом. Самоубийство как раз и является одним из индикаторов кризиса в обществе. Серьезную роль в этом играет то, что каждые пять лет в нашей стране принимается План профилактики суицидов. В данный момент идет формирование третьего такого плана.
Также Беларусь утратила лидерство среди стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения по статистике ВОЗ, а уровень заболеваний шизофренией у нас, в среднем, такой же, как и в других странах — заболеванием страдает 1% населения.