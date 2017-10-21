Помимо айвы, груш и винограда на столичных рынках предлагают экзотический фрукт зизифус

В Молдове зизифус начали выращивать более 40 лет. Фермер Василий Забун разбил экзотический сад на четырех гектарах. Там можно найти 10 видов китайского финика. Витамина С в зизифусе в 80 раз больше, чем в яблоках. Он богат железом, калием, магнием, кальцием, а также 18 из 24 незаменимых аминокислот.

Садовод предлагает зисифус приверженцам нетрадиционной медицины.



На столичных рынках килограмм зизифуса стоит 40−50 леев, однако спрос на него невысок, так как о китайском финике в нашей стране знают мало.



«Продала всего 300 килограммов. Люди не покупают. Не все знают, что это за фрукт и говорят, что дорого стоят».



«Плоды вкусные, кисло-сладкие. Но о их пользе мало знают».



Зизифус чаще потребляют в свежем виде, но его также можно заморозить или засушить.