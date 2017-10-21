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14:52 (мск), источник: Publika.md

Помимо айвы, груш и винограда на столичных рынках предлагают экзотический фрукт зизифус

Помимо айвы, груш и винограда поздней осенью на столичных рынках предлагают экзотический фрукт зизифус. Его еще называют китайским фиником. Он богатый витаминами и минералами, а также известен лечебными свойствами.

Источник: Publika.md

В Молдове зизифус начали выращивать более 40 лет. Фермер Василий Забун разбил экзотический сад на четырех гектарах. Там можно найти 10 видов китайского финика.

Витамина С в зизифусе в 80 раз больше, чем в яблоках. Он богат железом, калием, магнием, кальцием, а также 18 из 24 незаменимых аминокислот.

Садовод предлагает зисифус приверженцам нетрадиционной медицины.

На столичных рынках килограмм зизифуса стоит 40−50 леев, однако спрос на него невысок, так как о китайском финике в нашей стране знают мало.

«Продала всего 300 килограммов. Люди не покупают. Не все знают, что это за фрукт и говорят, что дорого стоят».

«Плоды вкусные, кисло-сладкие. Но о их пользе мало знают».

Зизифус чаще потребляют в свежем виде, но его также можно заморозить или засушить.

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