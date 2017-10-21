Бывший змеелов Павел Секрий организовал домашний зоопарк в Унгенах

Первыми были попугаи. Сегодня в зоопарке гекконы, хамелеоны, утки-мандаринки, хомяки, обезьяна, змеи — всего 47 особей. А недавно прибыло пополнение — нильский крокодил.



«Интересно что можно сказать на счёт крокодилов, то, что при размножение, можно управлять, чтобы получить то, что тебе надо. Регулировать температуру. Если допустим горячей, получаются одни самцы, если на полтора градуса ниже, получатся одни самочки».



Любовь к животным Павел привил и родным.



«У нас уже были животные, когда я родился. Больше попугаи были, обезьяна была, мартышка. Этой уже прилично, лет 8 наверное имеет она. Это голубая мартышка, коронованная. Сокращенно Джесси её называют».



Содержание зоопарка обходится недёшево.



РУ «Допустим если кормим кроликами, то тому не одного надо, а надо побольше, стоит 320−350 лей. Ну допустим если всем по одному кролику, и 8штук, то можно сразу посчитать. Если чисто всё покупать, то это конечно очень дорого обходиться. Летом конечно выручает что у нас своё почти всё».



Посетители в домашнем зоопарке не переводятся.



«Приходим посмотреть на птичек. Животные соседям не мешают, наоборот, нам нравится».



«Мы живём рядом и часто сюда приходим. Я больше всего люблю попугаев. Особенно этого красного, большого.



Обитатели мини-зоопарка к вниманию привыкли — многие из них в прошлом были цирковыми звёздами, а сейчас нередко участвуют в зоовыставках.