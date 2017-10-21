Первая красавица Екатеринбурга София Никитчук отметила день рождения

Источник: Аргументы и факты

Екатеринбурженке в пятницу, 20 октября, исполнилось 24 года. К этому возрасту девушка стала обладательницей короны «Мисс Екатеринбург-2014» и первой Мисс страны в 2015 году. В том же году София Никитчук стала первой вице-Мисс Мира. Своими впечатлениями от праздничного дня София поделилась на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Я поистине могу назвать себя счастливым человеком! Бесконечное счастье на протяжении 24 лет. Не хватит слов, чтобы выразить благодарность вам, мама и папа, за подаренную мне жизнь, за каждый шаг, за каждый вздох, за то, что так часто смеюсь и так редко плачу! Для меня большая честь быть дочкой таких замечательных родителей! Спасибо Вам!», — написала София.

Девушка поблагодарила также своих друзей и отметила, что 23 года стали для нее переломным моментом: «Произошла моя самая главная трансформация личности».

Стоит отметить, что хоть екатеринбурженка сегодня живет Москве, но часто посещает уральскую столицу. В одно из последних своих посещений София Никитчук снялась в очень даже нестандартной фотосессии.