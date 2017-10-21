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14:13 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Первая красавица Екатеринбурга София Никитчук отметила день рождения

Победительница конкурсов красоты «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук отпраздновала день рождения. Девушка поблагодарила своих родителей за этот день, сообщает в субботу, 21 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Источник: Аргументы и факты

Екатеринбурженке в пятницу, 20 октября, исполнилось 24 года. К этому возрасту девушка стала обладательницей короны «Мисс Екатеринбург-2014» и первой Мисс страны в 2015 году. В том же году София Никитчук стала первой вице-Мисс Мира. Своими впечатлениями от праздничного дня София поделилась на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Я поистине могу назвать себя счастливым человеком! Бесконечное счастье на протяжении 24 лет. Не хватит слов, чтобы выразить благодарность вам, мама и папа, за подаренную мне жизнь, за каждый шаг, за каждый вздох, за то, что так часто смеюсь и так редко плачу! Для меня большая честь быть дочкой таких замечательных родителей! Спасибо Вам!», — написала София.

Девушка поблагодарила также своих друзей и отметила, что 23 года стали для нее переломным моментом: «Произошла моя самая главная трансформация личности».

Стоит отметить, что хоть екатеринбурженка сегодня живет Москве, но часто посещает уральскую столицу. В одно из последних своих посещений София Никитчук снялась в очень даже нестандартной фотосессии.

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