Стало известно, сколько заключённых в Молдове
В Молдове в 18 тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) по состоянию на 1 октября содержалось 7 830 человек (в 2016 г. — 7 872).
В Молдове в 18 тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) по состоянию на 1 октября содержалось 7 830 человек (в 2016 г. — 7 872).
Такие цифры оглашены на заседании руководства Департамента пенитенциарных учреждений.
В отношении 2 318 лиц не вынесен приговор. Наиболее многочисленная группа заключенных — 2 706, осуждены впервые.
Срок от пяти до 10 лет лишения свободы получила треть осужденных.
В специальном пенитенциарии содержится 123 лица, осужденных пожизненно (в 2016 г. — 117). 3 803 заключенных отнесли себя к безработным, а 1 201 назвались крестьянами.