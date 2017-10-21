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13:48 (мск), источник: Noi.md

Стало известно, сколько заключённых в Молдове

В Молдове в 18 тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) по состоянию на 1 октября содержалось 7 830 человек (в 2016 г. — 7 872).

Источник: Noi.md

Такие цифры оглашены на заседании руководства Департамента пенитенциарных учреждений.

В отношении 2 318 лиц не вынесен приговор. Наиболее многочисленная группа заключенных — 2 706, осуждены впервые.

Срок от пяти до 10 лет лишения свободы получила треть осужденных.

В специальном пенитенциарии содержится 123 лица, осужденных пожизненно (в 2016 г. — 117). 3 803 заключенных отнесли себя к безработным, а 1 201 назвались крестьянами.

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