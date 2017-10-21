Путь ребенка из молдавского интерната: на улицу или в семью?

Источник: Noi.md

Вот уже десять лет, с 2007 года, в Молдавии идет процесс ликвидации интернатов для детей-сирот и для детей со специальными потребностями. Только в октябре 2017 года закрыто пять таких учреждений, как утверждают в правительстве, «в связи с малым числом воспитанников».

Это происходит в рамках Стратегии по защите прав ребенка на 2014−2020 годы, которая предусматривает дальнейшую реорганизацию системы и передачу детей из интернатов в приемные семьи. Мы выясняли мнения сторонников и противников новой системы.

Один из примеров усыновления

Два года назад в семье кишиневцев Инги и Дмитрия произошло пополнение. К трем родным сыновьям добавились две сестрички — трех и пяти лет. Машу и Дашу приемные родители взяли из детдома. Еще через год они забрали к себе и старшую сестру девочек — семилетнюю Валерию.

В отличие от младших, она жила с отцом, а когда тот уехал на заработки в Польшу, осталась с его матерью. Но женщина умерла, никто из родственников брать в семью ребенка не захотел.

Сотрудники органов опеки позвонили приемным родителям двух младших сестер, «и вопрос о том, где и с кем будет жить Лера, решился за пять минут», рассказывает в интервью бабушка многодетного семейства.

«Вначале было тяжело», — продолжает она. Младшие девочки не умели пользоваться носовым платком и туалетной бумагой, прятали еду, чтобы другие дети не отняли, и самое главное, «очень боялись, что их отправят обратно в детдом».

Теперь, конечно, все позади. «Дети здоровы, но потеряны первые годы жизни, когда закладывается фундамент, ребенок получает основные знания об окружающем мире. В интернатах и детских домах сотрудники в основном заботятся о здоровье и питании, и совсем мало — об интеллектуальном развитии», — уверена бабушка.

Приемные родители девочек забрали детей из приюта в небольшом городке Фалешты. В профильных учреждениях столицы, утверждает бабушка, «они встретили довольно странный прием»: «Их отговаривали, убеждали, что дети от сложных родителей, что они могут быть больны и т. д. Никто взятки в лоб не требовал, но в контексте это читалось. Вообще, в вопросах усыновления здесь совершенно нет прозрачности».

Такого же мнения придерживается председатель неправительственной организации по защите детей Vitae Аза Оникэ.

«Пока у нас есть непрозрачность в этой сфере, ликвидация интернатов — плохая затея, потому что у гражданского общества нет никакой возможности проследить, в какие семьи попадают дети, а кроме того, не всех детей усыновляют. Некоторых пытаются вернуть в биологические семьи», — сказала она в беседе с корреспондентом.

Откуда берутся «дети улицы»

Как считает Аза Оникэ, «реформирование системы необходимо, но пока что не видно альтернативы интернатам».

«Например, после расформирования интерната для детей с психическими отклонениями его воспитанники попадут в психиатрическую лечебницу. Очень мало шансов, что они кому-то нужны», — говорит Оникэ.

А бывшая воспитанница одного из кишиневских интернатов Александра Гайв убеждена, что власти, «принимая такое важное решение, забыли подумать о детях».

«Дети же не просто так попадают в интернаты, — делится она своей точкой зрения. — У большинства нет ни родителей, ни родственников. А если семья и есть, то это алкоголики, наркоманы, психически больные люди. Ребенок там постоянно подвергается психическому и физическому насилию. Зачем детей туда возвращать? Они все равно убегут на улицу, ища друг у друга защиты от издевательств».

«Непрозрачное усыновление» и коррупция

Пока у девочек и их приемных родителей фамилии разные. Процесс усыновления еще идет. Официально Инга и Дмитрий считаются опекунами сестер, ежемесячно получая на содержание каждой из них по 700 леев (40 долларов). Тратится на детей, конечно, гораздо больше, но таковы подсчеты государства.

По неофициальным данным, в молдавской столице на сегодняшний день свыше тысячи беспризорных детей, приехавших сюда из разных концов страны, по данным полиции — около 250. Лето и теплую осень беспризорники проводят на улицах или в лабиринтах заброшенного отеля «Националь».

Как рассказал корреспонденту парень лет 13, представившийся Дмитрием, он вместе с сестрой сбежал из интерната, куда их определили, потому что они «не хотели учиться». Сейчас они иногда ездят в общинный центр временного размещения детей, где их «могут и покормить». Но там, по словам подростка, скучно: «Поэтому мы убегаем».

Общинные центры — альтернатива интернатам. Они предназначены для временного — до полугода — размещения 10−12 человек. Здесь дети более свободны, чем в интернатах, они могут самостоятельно гулять, например, поставив в известность воспитателей. Но могут и убежать без разрешения. Таких детей ищут, их может вернуть в центр полиция. А могут и не найти.

Альтернатива интернатам в Молдавии

Цель неправительственной организации CCF-Moldova («Ребенок, сообщество, семья») — к 2020 году сократить до минимума число интернатов в Молдавии. Число содержащихся в них детей будет уменьшаться само собой, утверждает директор НПО Лилиана Ротару, называя среди причин и демографический кризис, и увеличение числа детей в детдомах семейного типа, в общинных центрах, и усиление роли соцработников в работе с неблагополучными семьями.

С 2007 года число детей в интернатах Молдавии сократилось с 12 тысяч воспитанников до полутора тысяч. Упразднение интернатов позволит детям «реализовать свое право жить в семье и полноценно развиваться», уверена Ротару.

Исполнительный директор Ассоциации по расширению прав и возможностей ребенка Марианна Янакевич против крупных интернатов в принципе. В беседе с корреспондентом она сослалась на исследования, согласно которым дети в таких заведениях развиваются хуже, чем их «домашние» сверстники.

«Но нужно понять, почему его определили в интернат, — считает эксперт. — Если из-за бедности родителей, то местные власти должны озаботиться тем, чтобы помочь этой семье материально и вернуть в нее ребенка. Если из-за асоциального поведения родителей и насилия, то речь идет о поиске приемной семьи». Но в любом случае, говорит Янакевич, эту проблему нужно решать на уровне государства, и подход к ней должен быть очень серьезным.

В результате реформ

По данным министерства труда и соцзащиты, в Молдавии за последние годы значительно уменьшилось число усыновлений.

В начале 2000-х было по 200−300 усыновлений в год, в 2016 году 88 детей усыновили граждане Молдавии, 10 — иностранцы. В Минтруда считают, что это результат проводимых реформ, в рамках которых начали действовать детские дома семейного типа, усилилась подготовка соцработников, проводится профилактическая работа в семьях.