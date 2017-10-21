Загадай желание: на выходных астрономы обещают звездопад
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Жители Земли смогут наблюдать за звездопадом в субботу, 21 октября: ночью можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона, сообщает
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Жители Земли смогут наблюдать за звездопадом в субботу, 21 октября: ночью можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона, сообщает
«В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды», — отмечается в сообщении планетария.
Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в