Загадай желание: на выходных астрономы обещают звездопад

«В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды», — отмечается в сообщении планетария.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Максимум ярких падающих звезд — до 15−20 метеоров в час — по прогнозам международной Метеорной организации можно будет увидеть в ночь на 21 октября. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.