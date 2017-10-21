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15:01 (мск), источник: Sputnik

Загадай желание: на выходных астрономы обещают звездопад

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Жители Земли смогут наблюдать за звездопадом в субботу, 21 октября: ночью можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Источник: Sputnik

«В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, связанным с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды», — отмечается в сообщении планетария.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Максимум ярких падающих звезд — до 15−20 метеоров в час — по прогнозам международной Метеорной организации можно будет увидеть в ночь на 21 октября. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.

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