В нескольких районах Ростова не будет электроэнергии

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

23 октября для исключения аварийных ситуаций ТП-197 электроэнергии не будет с 9 до 17 часов на пер. Защитный 25−33; ул. Профсоюзная 3−23, 29/22, 25/25; ул. Русская 1−7, 2−28; пер. Медный 8, 4; ул. Токарная 49−51, 82/1, 82/2, 84/24.

24 октября электроэнергии не будет с 9 до 17 часов на пер. Защитный 1−33, 2−22; ул. Профсоюзная 3−23, 6−104, 29/22, 25/25; ул. Русская 1−7, 2−28; ул. Токарная 49−51, 82/1, 82/2, 84/24; пер. Кавалерийский 12−14; ул. Межевая 2−76, 3−83; ул. Нагорная 2−86, 3−41; пер. Солдатский 1−11, 2−10; ул. Балашовская 10−16, 13−17; ул. Вагулевского 4−16, 5−25; пер. Моторный 1−23, 2−20; ул. Трудящихся 1−45, 2−44.