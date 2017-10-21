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14:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В нескольких районах Ростова не будет электроэнергии

23 и 24 октября в нескольких районах Ростова отключат электроэнергию, об этом сообщается на сайте городской администрации.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

23 октября для исключения аварийных ситуаций ТП-197 электроэнергии не будет с 9 до 17 часов на пер. Защитный 25−33; ул. Профсоюзная 3−23, 29/22, 25/25; ул. Русская 1−7, 2−28; пер. Медный 8, 4; ул. Токарная 49−51, 82/1, 82/2, 84/24.

24 октября электроэнергии не будет с 9 до 17 часов на пер. Защитный 1−33, 2−22; ул. Профсоюзная 3−23, 6−104, 29/22, 25/25; ул. Русская 1−7, 2−28; ул. Токарная 49−51, 82/1, 82/2, 84/24; пер. Кавалерийский 12−14; ул. Межевая 2−76, 3−83; ул. Нагорная 2−86, 3−41; пер. Солдатский 1−11, 2−10; ул. Балашовская 10−16, 13−17; ул. Вагулевского 4−16, 5−25; пер. Моторный 1−23, 2−20; ул. Трудящихся 1−45, 2−44.

С 23 по 24 октября для исключения аварийных ситуаций ТП-751 электроэнергии не будет с 9 до 17 часов на ул. Украинская 73−83, 54−62; ул. Вятская 74−78; пер. Уральский 93−103, 104−130; пер. Ухтомский 71−135, 80−136.

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