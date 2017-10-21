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15:01 (мск), источник: Моя Планета

Почтальоны показали подборку зверей, которых встречают на работе

Американский курьер Шон МакКаррен работает в службе доставки вот уже 17 лет. Он завел страницу в соцсети, где собирает фотографии домашних питомцев, в основном, собак, повстречавшихся ему и его коллегам во время выездов по адресам.

Некоторых собак он встречает регулярно, так что животные уже начинают узнавать почтальона и радоваться ему при встрече, пишет Huffington Post.

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Пять лет назад он решил завести эту страницу. Присылать свои фото он пригласил коллег из разных стран (служба, в которой он работает, трансконтинентальная). Начинание оказалось успешным. Посмотреть на смешных милых песиков (и не только) глазами почтальонов решили 300 000 подписчиков.

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МакКаррен видит причину популярности в том, что страничка получилась абсолютно позитивной.

Никакой политики, доморощенной фейсбучной философии, пустых споров — просто собачки, разбавленные случайными котом, козой или черепахой.

Иногда почтальоны дают своим знакомым псам вкуснятину. Животные, конечно, привыкают к этому, и ждут своих друзей с нетерпением. И самое страшное для курьеров — забыть о покупке свежего угощения. «В этом случае так тяжело бывает сказать «Прости!», — говорит Маккарен.

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Как рассказывала «Моя Планета», недавно в США разносчик пиццы спас потерявшегося пса, рискуя лишиться работы.

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Почтальоны показали подборку зверей, которых встречают на работе
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